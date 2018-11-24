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С христианской точки зрения

Вера и власть. Эфир в 18:30

Патриаршее подворье храма великомученика Никиты за Яузой в Москве

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Как власть влияет на веру, как вера влияет на власть? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят историки религии Елена Волкова и Галина Пастушук. Эфир в 18:30.

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