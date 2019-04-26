Трамп заявил, что США не ратифицируют договор о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к Сенату с просьбой остановить процесс ратификации международного Договора о торговле оружием.

Обращаясь в Индианаполисе к активистам Национальной ассоциации владельцев огнестрельного оружия (NRA), Трамп назвал договор, заключённый его предшественником Бараком Обамой, "в корне неправильным" и ограничивающим конституционные свободы американцев. По его словам, он направит в Сента просьбу вернуть договор в Белый дом, после чего президент формально отзовёт подпись Соединённых Штатов под ним.

Договор вступил в силу в 2014 году, к настоящему моменту к нему присоединилось 101 государство. Он регламентирует международную торговлю обычными вооружениями - от ракетных установок, боевых кораблей и танков до стрелкового оружия. Документ подписали и ратифицировали, в частности, страны-члены ЕС. Россия и ряд других крупных производителей оружия не присоединились к договору. Его отвергают и такие страны, как Сирия и КНДР. В том числе и поэтому решение Трампа уже подвергли критике правозащитные организации.

Выступая на съезде NRA, Трамп вновь выступил в защиту Второй поправки к конституции США о свободном владении оружием, обвинив демократов в стремлении ограничить права граждан.