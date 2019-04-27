15 человек, в том числе шестеро детей, погибли при попытке задержания группы подозреваемых в терроризме на востоке Шри-Ланки.
Вечером в пятницу полиция обыскивала здания в поиске подозреваемых в причастности к атакам на острове, произошедшим на прошлых выходных, сообщает местное издание News 1st. По ним был открыт огонь, а потом в здании произошли взрывы.
В здании были обнаружены тела 12 человек. Троих из них полиция считает террористами-смертниками, кроме того, погибли три женщины и шестеро детей. В перестрелке погибли ещё три человека.
20 апреля в Шри-Ланке произошла серия взрывов. Смертники атаковали несколько церквей, где верующие праздновали Пасху, и отели с иностранными туристами. Ответственность взяла на себя запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство". По данным властей страны, взрывы были совершены местными исламистскими организациями при поддержке из-за границы.
- В терактах погибли более 250 человек. Полиция сообщила о задержании 76 человек, подозреваемых в причастности к атаке, двадцать человек были арестованы. Несколько человек убили себя при попытке задержания.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.