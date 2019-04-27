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15 человек погибли при попытке ареста группы подозреваемых в терроризме в Шри-Ланке

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15 человек, в том числе шестеро детей, погибли при попытке задержания группы подозреваемых в терроризме на востоке Шри-Ланки.

Вечером в пятницу полиция обыскивала здания в поиске подозреваемых в причастности к атакам на острове, произошедшим на прошлых выходных, сообщает местное издание News 1st. По ним был открыт огонь, а потом в здании произошли взрывы.

В здании были обнаружены тела 12 человек. Троих из них полиция считает террористами-смертниками, кроме того, погибли три женщины и шестеро детей. В перестрелке погибли ещё три человека.

20 апреля в Шри-Ланке произошла серия взрывов. Смертники атаковали несколько церквей, где верующие праздновали Пасху, и отели с иностранными туристами. Ответственность взяла на себя запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство". По данным властей страны, взрывы были совершены местными исламистскими организациями при поддержке из-за границы.

  • В терактах погибли более 250 человек. Полиция сообщила о задержании 76 человек, подозреваемых в причастности к атаке, двадцать человек были арестованы. Несколько человек убили себя при попытке задержания.

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