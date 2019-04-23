Власти Шри-Ланки связали серию терактов в стране с атакой на мечети в Новой Зеландии в марте этого года. Согласно предварительным результатам расследования, взрывы в церквях и гостиницах, в которых погибли 310 человек, стали местью за нападение в Крайстчёрче.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена.

Взрывы на Шри-Ланке произошли утром в воскресенье, во время празднования Пасхи. Были атакованы три церкви и три дорогих отеля. Ещё два нападения были совершены спустя несколько часов. По данным следствия, по меньшей мере, шесть из восьми взрывов совершили смертники.

По сообщению Вийевардена, нападение совершили члены двух действующих в стране исламистских группировок.