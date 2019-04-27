Песков: в предложениях Трампа о ядерном разоружении нет конкретики

В Кремле пока не готовы серьёзно рассматривать предложения президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении, поскольку в них "нет конкретики". Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия", но при этом нельзя забывать и о сдерживающем факторе этого оружия, который, по его словам, может помочь спасти мир от "чудовищной ошибки".

О том, что Соединённым Штатам, России и Китаю следовало бы отказаться от ядерного оружия, Трамп заявил накануне в интервью телеканалу Fox. Кроме того, по данным источников The Washington Post и CNN, президент США поручил своей администрации разработать проект новых соглашений с Россией и Китаем о контроле над вооружениями. Цель этого, по данным СМИ - попытаться ограничить ядерное вооружение России после вероятного прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также сдержать потенциал Китая.

Новое соглашение может прийти на смену заключенному с Россией договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году, однако, по мнению администрации США, оно должно распространяться и на тактическое вооружение.

По словам Пескова, официально США пока не обсуждали с Москвой эту идею.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв, заключивший с США в 1980-е годы ряд договоров о сокращении ядерных вооружений, в интервью "Интерфаксу" выразил надежду на то, что пожелания Трампа станут "реальной политикой".