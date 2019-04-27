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Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь - брат генерала Лебедя

Он возглавлял республику 12 лет

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в возрасте 64 лет, сообщается на сайте правительства республики. Лебедь скончался в больнице, причиной смерти названо внутреннее кровоизлияние.

Алексей Лебедь был главой Хакасии и председателем правительства республики в 1997-2009 годах. Затем в течение трех лет работал депутатом Госдумы.

Алексей Лебедь – младший брат генерала Александра Лебедя, кандидата в президенты России в 1996 году, впоследствии губернатора Красноярского края, погибшего в авиакатастрофе.

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