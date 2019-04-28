Опубликовано видео полёта российского лайнера МС-21

Российская авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала видео полета самолёта МС-21-300. Накануне разработанный в России пассажирский лайнер совершил перелёт из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полёту, взлёт и посадка. В Ульяновске самолёт покрасят и отправят в аэропорт в подмосковном Жуковском для продолжения лётных испытаний.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Только по официальным данным, на проект потратят почти 450 миллиардов рублей (это почти семь миллиардов долларов).

Конкурентным преимуществом российского лайнера перед американскими "Боингами" и французскими "Аэробусами" конструкторы называли удлинённое композитное крыло. Оно, как утверждают разработчики, повышает экономичность самолёта и увеличивает ширину салона. Но после введения санкций за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины Россия лишилась необходимых для крыла материалов, которые поставляли из США и Японии. Из-за этого расходы на производство МС-21 возросли ещё почти на три миллиарда рублей.