Россия выбыла из пятёрки стран-лидеров по военным расходам

Россия впервые с 2006 года вышла из пятёрки лидеров по тратам на оборону. Согласно данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ​в 2018 году военные расходы России составили 61,4 миллиарда долларов, что на три с половиной процента меньше, чем годом ранее.

Таким образом, Россия оказалась на шестом месте в общем рейтинге стран по тратам на нужды обороны. Первое место вновь заняли Соединенные Штаты, чьи расходы на оборону в прошлом году выросли на 4,6 процента и достигли 649 миллиардов долларов. Это более чем в два раза больше, чем у Китая, занимающего вторую строчку в рейтинге с 250 миллиардами долларов. Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

В целом, в прошлом году на военные расходы в мире было потрачено почти два триллиона долларов. Это максимальная сумма с 1988 года, когда эксперты SIPRI начали вести учёт оборонных трат. При этом 81 процент всех мировых военных расходов приходится на первые 15 стран рейтинга. Доля затрат России от общих мировых расходов составляет 3,4 процента. На долю США приходится треть глобальных трат на оборону.

Высокие темпы роста военных расходов, которые наблюдаются и в отдельных странах Центральной и Восточной Европы, эксперты связывают с растущими представлениями об угрозах со стороны России. И это несмотря на то, что российские военные расходы из-за ухудшения экономической конъюнктуры - западных санкций и падения цен на нефть - за последние два года сократились на 20 процентов, отмечают эксперты.