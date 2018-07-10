Трамп обвинил союзников по НАТО в просрочке выплат

Президент США Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они не только слишком мало тратят на оборону, но и существенно задерживают взносы в бюджет Североатлантического союза. Об этом глава Белого дома написал в Твиттере 10 июля, накануне саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, "многие страны НАТО", которые ожидают от Соединенных Штатов "защиты", "не только не выполняют правило 2 процентов", но и, как подчеркнул Трамп, "сильно задерживают выплаты". Он призвал партнеров "компенсировать" недостачу.

Ранее Трамп предположил, что президент России Владимир Путин, с которым он встретится 16 июля в Хельсинки, может оказаться более "простым собеседником", нежели европейские политики. Тогда же американский лидер в очередной раз посетовал на то, что члены НАТО платят, по его утверждению, "слишком мало" по сравнению с Соединенными Штатами.

Трамп неоднократно требовал от союзников довести военные расходы до 2 процентов от ВВП, как предписывают правила НАТО. В июне он пригрозил членам Североатлантического союза "переменами", раскритиковав, в частности, власти Германии за то, что они расходуют на военные нужды лишь 1 процент ВВП против 4 процентов от ВВП у США.