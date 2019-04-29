Командующий базой США в Гуантанамо отправлен в отставку

Командующий военной базой США в Гуантанамо на Кубе контр-адмирал Джон Ринг уволен с должности в связи с "потерей доверия к его способности к командованию". Как сообщило в воскресенье Южное командование ВС США, решение об увольнении Ринга было принято по результатам, начатого в марте расследования. С чем именно оно было связано, неизвестно. Другие подробности отставки Ринга не сообщаются.

Джон Ринг занял пост командующего базой в Гуантанамо, где находится специальная тюрьма для подозреваемых в терроризме, в апреле 2018 года. Теперь его место займет бывший заместитель командующего бригадный генерал Джон Хасси.

Специальная тюрьма в Гуантанамо построена в 2002 году администрацией президента США Джорджа Буша-младшего. Правозащитники неоднократно заявляли о нарушении прав заключенных, содержащихся в Гуантанамо, и применении к ним пыток. Закрыть центр для обвиняемых в терроризме в 2009 году пытался президент США Барак Обама. Тогда же он подписал распоряжение, согласно которому все заключенные должны быть возвращены на родину, переведены в третью страну или другую тюрьму на территории США.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым тюрьма в Гуантанамо не будет закрыта. С мая 2018 года в Гуантанамо содержатся 40 заключенных.