Представитель ООН утверждает, что в Гуантанамо продолжаются пытки

Один из заключенных в спецтюрьме США на базе Гуантанамо по-прежнему подвергается пыткам, сообщил в среду специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер. "Не пытаясь привлекать к уголовной ответственности виновных в пытках в тюрьмах ЦРУ, США явно нарушают Конвенцию против пыток и направляют опасное сообщение о самоуспокоенности и безнаказанности должностных лиц в США и во всем мире", - говорится в заявлении Мельцера.

Бывший президент США Барак Обама в январе 2009 года прекратил использование "расширенных методов допроса", но Мельцер сказал, что применение пыток в местах заключения ЦРУ еще не привело к судебному преследованию виновных или к компенсации жертвам. В заявлении упоминается случай с Аммаром Балучи, заключенным в тюрьме Гуантанамо, "где, как сообщается, продолжаются пытки и жестокое обращение". Он сказал, что имя Балучи упоминается 153 раза в докладе о пытках, представленном Сенату США в 2014 по итгам шестилетнего расследования так называемых расширенных методов допроса, используемых ЦРУ после терактов 11 сентября 2001 года.

Утверждается, что в течение трех с половиной лет в "черных объектах" ЦРУ он был подвергнут неустанным пыткам, прежде чем был переведен в Гуантанамо, говорится в заявлении представителя ООН. В нем не содержится подробной информации об источнике сведений о пытках Балучи, который находился в изоляции на объекте с ограниченным доступом в Гуантанамо на протяжении более десяти лет.

Мельцер сказал, что запрет на пытки и жестокое обращение является одной из самых фундаментальных норм международного права и не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах. Он сказал, что снова попросил посетить Гуантанамо для собеседования с заключенными, но ему и его предшественникам постоянно отказывали в доступе.