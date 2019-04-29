В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В регионе Финнмарк на севере Норвегии местные рыбаки заметили белуху, обтянутую ремнем с видеокамерой GoProК и обвесом с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля, когда он рыбачил возле острова Ингё к их лодке подплыла белуха. На животном был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день. По словам рыбака, белуха приручена и позволяла себя гладить. Рыбаки считают, что животное подплыло к людям, потому что нуждалось в помощи. После освобождения от ремня кит сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл.

По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такая "маркировка" не используется учеными ни в Норвегии, ни в России. Он предположил, что белуха могла принадлежать российскому Северному флоту. По его словам, он разговаривал на эту тему с несколькими российскими учеными, и те подтвердили, что в России приручают и дрессируют китов, которые иногда "сбегают" с базы российского флота в Мурманске и следуют за лодками норвежских рыбаков, отметил норвежский учёный.

Белух в России добывают по государственным квотам . Их общий допустимый улов, по данным "Новой газеты" — 200 особей в год. Из них в научных целях отловили только пять, остальные 195 предназначались малочисленным и коренным народам Крайнего Севера, которые не имеют права продавать свой улов.