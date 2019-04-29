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"Белуха-разведчица" у норвежских рыбаков

"Белуха-разведчица" у норвежских рыбаков
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Норвежцы полагают, что она "сбежала" с базы ВМФ в Мурманске

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