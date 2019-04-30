Рукотворный Спас. Евгений Фирсов – о подарочной путинской иконе

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства президента РФ Владимира Путина для главного храма Вооруженных сил РФ", – сообщает агентство ТАСС. Спас Нерукотворный – традиционное для православия иконографическое изображение, которое на протяжение веков множилось тысячами, если не миллионами экземпляров. Фактически это изображение изображения, а именно плата, то есть полотенца, или, как его называют, убруса, на котором якобы чудесным образом отпечатался лик Христа, когда тот приложил его к своему лицу. То есть икона изображает чудо. Чудо, которого в действительности не было. Уточню: освященная патриархом Кириллом икона, созданная на средства Путина, представляет фейковое событие.

Согласно легенде, которая отстоит от описываемых событий на много веков, посланник царя Авгаря, правившего небольшим государством в Месопотамии, прибыл к Христу с просьбой посетить Эдессу, столицу этого государства, попытался изобразить Иисуса, но безуспешно. Тогда Христос взял плат (убрус), отёр им своё лицо, и чудесным образом его лик в красках отпечатался на этой материи. Святыня была доставлена царю Авгарю. Позже это изображение якобы спасло Эдессу от неприятельской осады. Легенда имеет несколько сильно разнящихся вариаций, в том числе совершенно маргинальных, которые, кстати, родились при попадании истории в славянский культурный круг.

Мифы, сказки, басни, легендированные истории весьма широко распространены в православном вероучении

На протяжении нескольких веков считалось, что впервые упоминание о нерукотворном изображении Христа появилось в "Церковной истории" Евагрия Схоластика, произведении второй половины VI века, то есть аж через полтысячи лет после описываемых событий. До этого же времени ни один из множества церковных историописателей нигде и никогда не упомянул столь, казалось бы, яркого события. Однако современные исследования отказывают даже этой датировке, утверждая, что рассказ о нерукотворном образе – интерполяция, то есть поздний подлог, вставка в текст, сделанная православным переписчиком в произведение Евагрия Схоластика ориентировочно в начале VIII века.

Мифы, сказки, басни, легендированные истории весьма широко распространены в православном вероучении. От некоторых таких историй, вроде проверки пальцем девственности Богородицы, многие православные теперь, наверно, желали бы откреститься, другие же продолжают выдавать за исторические факты. История о Нерукотворном Спасе, связанная с царем Авгарем, является одной из таких небылиц.

По всей видимости, серьёзно заблуждался британский историк Эдвард Гиббон в своей знаменитой работе, когда в XVIII веке писал о том, что эта легенда сгинула под натиском трезвой исторической оценки: "Мудрый францисканец [Антуан Пажи] не берется определить, где сейчас находится образ из Эдессы – в Риме или Генуе, но пристанище его бесславно, и этот старинный объект поклонения теперь перестал быть прославленным и знаменитым". В XXI веке в Москве этот образ не теряет своей популярности.

Евгений Фирсов – исследователь и издатель документов церкви

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