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Паспорта Донбассу и дочери Путина. Такие новости №176

Паспорта Донбассу и дочери Путина. Такие новости №176
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Такие новости! Смотрите еженедельно по понедельникам самые актуальные "такие вот" новости. Предлагайте "такие вот" новости в социальных сетях Радио Свобода с хэштегом #большеада.

0:14 Надеемся, что генетика с помощью дочери Путина разовьется до таких размеров, что та перестанет быть предполагаемой.
1:48 Раздача российских паспортов - это как легализация гей-браков. Какая-то небольшая группа людей просит то, что давно никому не нужно. Самая бесполезная вещь - браки и российские паспорта.
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