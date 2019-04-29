Паспорта Донбассу и дочери Путина. Такие новости №176

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0:14 Надеемся, что генетика с помощью дочери Путина разовьется до таких размеров, что та перестанет быть предполагаемой.

1:48 Раздача российских паспортов - это как легализация гей-браков. Какая-то небольшая группа людей просит то, что давно никому не нужно. Самая бесполезная вещь - браки и российские паспорта.