Мосгордума отказалась вводить ограничения на реагенты

Мосгордума отклонила законопроект об ограничении использования в Москве противогололедных реагентов.

Документ был внесён главой совета муниципальных депутатов округа Якиманка Александром Моревым. Он предлагал не применять реагенты на территориях школ и больниц, на детских и спортивных площадках, а также в особо охраняемых природных зонах и зелёных массивах. Кроме того, законопроект устанавливал, что решения об использовании реагентов на придомовых территориях должны приниматься на общих собраниях собственников.

Ранее в суд с требованием запретить использование реагентов в Москве обращались несколько столичных муниципальных депутатов. В качестве доказательства вреда реагентов и мотивировки их запрета они ссылались на исследование, проведённое учёными. Главный пульмонолог Минздрава, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалин подтвердил, что помимо болезней лёгких, в том числе онкологических, использование реагентов может влиять на ухудшение зрения, кожные и психологические заболевания.

Противогололёдные реагенты используются в России для уборки улиц в зимний период. В Москве это композиции хлористого кальция и натрия, хлоридов натрия и калия, а также солей муравьиной кислоты.

Мэрия Москвы неоднократно заявляла о том, что не откажется от использования реагентов.