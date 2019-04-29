Порошенко: не давайте гражданство Украины россиянам, они все его примут

Президент Украины Пётр Порошенко не согласился с предложением Владимира Зеленского, который сменит его в президентском кресле, о возможности предоставлять украинское гражданство гражданам России.

"Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов, потому что у нас лучше", – сказал Порошенко, выступая в понедельник во Львове. Он добавил, что украинское гражданство – это "высокая честь".

Сам Порошенко за пять лет пребывания в должности президента предоставил гражданство Украины ряду граждан России, в том числе, в частности, Марии Гайдар. Это, однако, не носило массового характера.

Владимир Зеленский, который на выборах 21 апреля одержал победу над Порошенко, ранее заявил, что Украина готова предоставлять своё гражданство россиянам, которые "страдают от авторитарного коррумпированного режима". Заявление Зеленского было ответом на указ президента России Владимира Путина об упрощённом порядке выдачи российских паспортов для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" и на его заявления о возможности упростить получение гражданства России для всех граждан Украины.

Путин в понедельник ответил Зеленскому, сказав, что "рад" предложению избранного президента Украины, и предположив, что россияне и украинцы выиграют от того, что у них будет, как он выразился, "общее" гражданство. Путин вновь повторил свой тезис, что русские и украинцы это, по сути, один народ.