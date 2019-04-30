Дмитрий Быков выписался из больницы и вернулся к работе

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко в Москве, куда его доставили в состоянии искусственной комы 18 апреля. Об этом он сам вчера сообщил Интерфаксу.

По словам Быкова, он выписался ещё несколько дней назад, чувствует себя очень хорошо, и сейчас работает над очерком о драматурге и поэте Николае Эрдмане. Быков также отметил, что вернется к выступлениям в рамках проекта "Прямая речь" после майских праздников.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда он прилетел, чтобы прочитать лекцию. Ему стало плохо ещё в самолёте. Из-за тяжёлого состояния он был введён в медикаментозную кому и подключён к аппарату искусственного дыхания. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в Москву.

26 апреля в авторской программе "Один" в эфире "Эха Москвы" Быков заявил, что причиной его госпитализации стало отравление. Но чем именно и как он отравился, писатель пока не знает. При этом Быков исключил злой умысел. Быков также добавил, что вопреки самым расхожим версиям у него нет диабета, не было инсульта, а также ни алкогольных, ни наркотических излишеств.