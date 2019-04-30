Горбачёв призвал Россию и США к диалогу о ядерном сдерживании

Михаил Горбачёв призвал Россию и США наладить стратегическое взаимодействие в вопросе ядерного сдерживания. Оно, по мнению бывшего президента СССР, подвергает мир постоянной опасности.

В своей колонке в The Wall Street Journal Горбачев привёл слова бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца и ещё нескольких политиков, которые считают, что ядерное сдерживание не может защитить мир от ядерного терроризма или просчёта, связанного с ядерным оружием.

"В отсутствие устойчивого и значимого диалога между Москвой и Вашингтоном вероятность и того и другого становится выше", – процитировал американских политиков Михаил Горбачёв.

Он также рассказал, как спорил с Маргарет Тэтчер об опасности ядерного сдерживания. Она была твёрдо убеждена, что лишь благодаря ядерному оружию не случилась Третья мировая война, и осталась при своём мнении.

Горбачёв в своей колонке сравнил ядерное оружие с ружьём, висящим на стене в пьесе неизвестного автора, задумку которого мы не знаем. Бывший президент СССР считает, что запуск может произойти из-за сбоя техники, человеческой или компьютерной ошибки. Перспектива последней тревожит Михаила Горбачёва больше всего, поскольку компьютеры используются везде, а связанные с ними ошибки случались во многих отраслях.