Журналист Жалауди Гериев освобожден из колонии в Чечне

Корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев вышел 30 апреля на свободу из колонии в селе Чернокозово в Чечне, полностью отбыв трехлетний срок заключения. Его встречали родственники и друзья, сообщает "Кавказский узел".Гериев признался, что чувствует себя счастливым.

"Это тоже опыт для меня, не буду стараться забыть его как страшный сон, а постараюсь сделать выводы и буду смотреть на жизнь с оптимизмом. В заключении я чувствовал себя свободным, продолжаю чувствовать себя свободным сейчас", – сказал Жалауди Гериев.

В сентябре 2016 года журналист был приговорен к трем годам колонии по обвинению в хранении марихуаны.

Жалауди Гериев был задержан в Чечне 16 апреля 2016 года, когда ехал из Курчалоя в Грозный. Перед арестом, .по его словам, трое вооружённых мужчин сняли его с маршрутного такси, ударили по голове и затащили в свою машину. Затем журналиста отвезли в лес, где били и угрожали, после чего, отобрали у него рюкзак, в котором впоследствии обнаружились наркотики. По версии следствия, Гериев был задержан с марихуаной в рюкзаке и якобы немедленно сознался в хранении наркотиков. Сам журналист позднее отказался от признательных показаний, заявив, что они были получены под давлением.

Правозащитники считают дело Гериева местью за его журналистскую деятельность. "Мемориал" признал Гериева политзаключенным.

В сентябре прошлого года Наурский районный суд решил освободить Гериева условно-досрочно. Однако постановление было обжаловано прокуратурой Чечни. 8 ноября Верховный суд республики отменил УДО. В марте Гериев был на 14 суток помещен в штрафной изолятор за отказ выйти из камеры в связи с проблемами со здоровьем