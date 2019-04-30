Игорь Подпорин, повредивший картину Репина, получил 2,5 года

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии Игоря Подпорина, который в мае прошлого года повредил картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Подпорина признали виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия, сообщает "Интерфакс". Вину подсудимый признал частично.

25 мая 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин повредил картину Ильи Репина, разбив стекло металлическим столбиком ограждения. Полотно получило серьезные повреждения – холст был порван в трёх местах. Картину изъяли из экспозиции и передали реставраторам.

Подпорин в суде объяснил свой поступок тем, что картина якобы "оскорбляет чувства верующих".