В новых "Мстителях" от российских зрителей скрыли персонажа-гея

В русском переводе фильма "Мстители: Финал" скрыли ориентацию первого открытого гея в киновселенной Marvel. В дубляже, в котором фильм идёт в российских кинотеатрах, убрали упоминание одного из персонажей о свидании с мужчиной и изменили диалоги с намёком на их близость. Вместо этого герой рассказывает о простой встрече, пишет TJournal. Дистрибьютор фильма – компания Disney отказалась объяснить изданию изменения.

О том, что в России "Мстители" не будут показаны в оригинале с субтитрами, стало известно всего за две недели до начала проката. Главный редактор "Киноафиши" Татьяна Шорохова предположила, что причиной отказа Disney от сеансов в оригинальной озвучке и с русскими субтитрами мог стать монолог про свидание двух мужчин.

Гомосексуального персонажа сыграл один из режиссёров картины Джо Руссо. В одной из сцен он рассказывает о потере партнёра и о том, как спустя долгое время впервые пошёл на свидание с другим.

Также перед премьерой "Финала" впервые стало известно, что Валькирия, героиня Тессы Томпсон, бисексуальна, об этом в интервью рассказала сама актриса.