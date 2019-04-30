В новых "Мстителях" от российских зрителей скрыли персонажа-гея

В русском переводе фильма "Мстители: Финал" скрыли ориентацию первого открытого гея в киновселенной Marvel. В дубляже, в котором фильм идёт в российских кинотеатрах, убрали упоминание одного из персонажей о свидании с мужчиной и изменили диалоги с намёком на их близость. Вместо этого герой рассказывает о простой встрече, пишет TJournal. Дистрибьютор фильма – компания Disney отказалась объяснить изданию изменения.
О том, что в России "Мстители" не будут показаны в оригинале с субтитрами, стало известно всего за две недели до начала проката. Главный редактор "Киноафиши" Татьяна Шорохова предположила, что причиной отказа Disney от сеансов в оригинальной озвучке и с русскими субтитрами мог стать монолог про свидание двух мужчин.
Гомосексуального персонажа сыграл один из режиссёров картины Джо Руссо. В одной из сцен он рассказывает о потере партнёра и о том, как спустя долгое время впервые пошёл на свидание с другим.
Также перед премьерой "Финала" впервые стало известно, что Валькирия, героиня Тессы Томпсон, бисексуальна, об этом в интервью рассказала сама актриса.
- В апреле российские прокатчики "запикали" при переводе американского фильма "Хеллбой" упоминание имени вождя СССР Иосифа Сталина, а в субтитрах заменили его на имя лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
- В 2017 году в России на экраны кинотеатров вышла экранизация "Красавицы и чудовища", игровая адаптация одноименного диснеевского мультфильма, снятого по книге Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В новой экранизации персонаж Лефу, помогающий главному злодею Гастону, является геем – первым в истории фильмов от Disney. Минкульт присвоил картине возрастной рейтинг "16+" и проверил на "пропаганду гомосексуализма".
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