В британском графстве Суррей покажут оперу о гибели Литвиненко

В Великобритании поставят оперу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщается на сайте компании Grange Park Opera, которая каждый год проводит фестиваль в графстве Суррей.

Музыку для оперы, премьера которой намечена на сезон 2020 года, написал Энтони Болтон. По словам организаторов фестиваля, он использовал фрагменты российского военного марша, а также гимнов футбольной сборной и Чечни.

Также в постановке широко используется архивная видеохроника событий, которые, по мнению авторов, заставили бывшего офицера ФСБ уехать из России.

В апреле прошлого года Лондонский театр Old Viс Theatre анонсировал пьесу, посвящённую жизни и смерти Александра Литвиненко. В основу спектакля легла книга бывшего московского корреспондента газеты The Guardian Люка Хардинга "Очень дорогой яд".