Владимир Путин в нервной гонке за Владимиром Зеленским

У Владимира Путина не было никаких побудительных причин срочно обещать жителям самопровозглашенных донбасских "республик" гражданство РФ, кроме победы на украинских выборах Владимира Зеленского. Он столь же срочно откликнулся на идею Зеленского давать украинское гражданство гражданам РФ, недовольным политикой Путина. Почему появление Владимира Зеленского на политической арене в качестве президента Украины вызывает у президента РФ все эти нервные реакции? Обсуждают: журналист Роман Цимбалюк, политолог Таймур Двидар, политик Борислав Береза, медиаэксперт Александр Харебин. Ведущая Елена Рыковцева.

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