Секс-рабыни или секс-работницы? Эфир в 21:05

Проституция – очевидный факт жизни российских городов: всего в стране до 3 миллионов секс-работниц, и их услугами пользовались более 60% мужчин. Каков сегодня социальный статус проститутки? Насколько общественно опасна и аморальна их работа? Является ли проституция общественной услугой или социальным злом? И надо ли ее легализовать?

В эфире Евгений Кульгавчук, сексолог, психотерапевт и Игорь Пчелин, глава фонда "Шаги". Эфир в 21:05.

