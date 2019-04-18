"Меценаты" и интим-переводчики. Как устроен рынок содержанок

"Проститутки – это конвейер. Платить за услуги девушек, которые занимаются сексом с разными мужчинами по несколько раз в день, не хочется. Мне важно, чтобы для девушки я был единственным партнером", – говорит Иван. Он один из тех, кого принято называть спонсор или "папик". Такие мужчины готовы материально поддерживать девушек в обмен на общение, удовлетворение своих сексуальных потребностей и верность.

Как ни странно, верность – это главное, на что обращают внимание все спонсоры, размещающие свои объявления в тематических группах в сети "ВКонтакте". А таких групп становится все больше. Эксперты по гендерным вопросам отмечают, что в патрархальном российском обществе такой формат отношений рассматривается как относительно приемлемый, а для некоторых женщин договорные спонсорские отношения оказываются даже предпочтительнее токсичного брака и домашнего насилия. Хотя в основе и того и другого представление, что женщина должна быть полностью зависима от мужчины и находиться в его власти.

Тематических групп для поиска спонсоров и содержанок в сети "ВКонтакте" сотни. В типичной – около 50 тысяч участников и 50 сообщений в сутки. Большинство участников – девушки, находящиеся в поисках богатого любовника. Чаще всего они оставляют сообщения с фейковых аккаунтов без фотографий и каких-либо записей на стене. Однако предложения от спонсоров в таких группах тоже не редкость. В них нет никаких подробностей, только описание интересов и рода деятельности будущего "папика".

​Феномен спонсорских отношений настолько распространился в России, что стал темой вышедшего в 2019 году популярного сериала Константина Богомолова "Содержанки", в котором как раз и описывается московский мир спонсоров, их жен и любовниц.

"Папики" и расценки

"Обычно услуги содержанок в Москве стоят около 150 тысяч в месяц", – говорит Иван. Он уточняет, что готов снимать девушке жилье, давать ей деньги на карманные расходы и покупать дорогие подарки раз в месяц. "Я понимаю, что плачу за верность, уют и постоянство", – добавляет он.

По его словам, со всеми своими любовницами он заключает устный договор, в котором четко обговаривает условия "сделки". Если одна из сторон нарушает договоренности, то отношения заканчиваются. При этом Иван уже шесть лет женат, и от содержанок этого не скрывает.

Спонсорские отношения – более простой способ коммуникации с женщиной

"Я был в таких отношениях уже не раз. Сейчас средний возраст соискательниц стал ниже, чем был пару лет назад. Свои услуги сегодня в основном предлагают девушки 19-23 лет. Мне обидно, что они воспринимают эти отношения только как легкий способ заработка. Для меня спонсорство это что-то большее. Это в первую очередь про совместный досуг, отдых и интересное общение", – рассказывает Иван.

Станислав был спонсором всего раз. Закончились отношения после того, как он узнал, что его любовница начала серьезные отношения с другим мужчиной. "До этого я тоже верил в серьезные отношения с женщинами. Встречался с однокурсницей больше семи лет. В итоге отношения закончились предательством с ее стороны. Спонсорские отношения – это гораздо более простой способ коммуникации с женщиной", – считает Станислав.

В таких отношениях мужчина чувствует себя нужным: он всегда может получить от своей спутницы поддержку, заботу, "качественный секс", и при этом у него нет никаких обязательств, потому что в спонсорских отношениях оба партнера свободны. Девушка может иметь параллельно нескольких партнеров. "Меня это не будет волновать, если наличие второго спонсора не сказывается на наших отношениях с девушкой", – добавляет Станислав.

Он готов платить содержанке около 60 тысяч рублей в месяц и снимать ей отдельную квартиру. "Для меня содержанка – это та же проститутка, только более высокого ранга, поэтому я не готов тратить на такие отношения больше денег. Это просто развлечение, которое в какой-то момент надоест", – уточняет он.

Не спонсор, а "меценат"

Елизавета находилась несколько лет в спонсорских отношениях. Она тренер по художественной гимнастике и мечтает переехать из Рязани в Москву. "Я замужем, поэтому приходится действовать аккуратно, чтобы муж ничего не заподозрил. Деньги нам нужны, потому что у сына проблемы с сердцем, сейчас ему будут делать вторую операцию", – рассказывает Елизавета.

Деньги дает спонсор, а мужу говорю, что мама присылает

Слово "спонсор" она просит не употреблять. "Мой муж нашел меня на сайте знакомств с содержанками. Он был моим меценатом: отвез меня в Москву учиться, оплатил курсы английского языка, водил на различные культурные мероприятия", – добавляет Елизавета. По ее словам, отношения стали ухудшаться после рождения ребенка. В этот же год "меценат" потерял работу, начал пить, впал в кому после отравления алкоголем, а потом начал избивать жену и требовать вернуть деньги, которые он на нее потратил.

"Уйти я не смогла, потому что полюбила его и сына без отца оставлять не хотела. Денег не хватало. Решила попробовать снова стать содержанкой. В итоге уже несколько лет так живем. Мужу говорю, что деньги мама присылает", – рассказывает Елизавета.

Вероника еще только находится в поиске спонсора. По ее словам, она в течение полугода каждый день оставляет свои заявки в различных тематических группах во "ВКонтакте", но пока не встретила ни одного достойного мужчины. "В основном отвечают школьники или извращенцы. Действительно состоятельных мужчин, готовых полностью обеспечивать девушку, в таких группах почти нет", – говорит Вероника. Для того, чтобы найти "достойного", нужно идти в специализированные агентства, которые занимаются подбором спонсоров.

Одно из таких агентств помимо поиска спонсора предлагает ряд необычных вакансий: секретарь, переводчик, домохозяйка или менеджер с интим-услугами. Заработная плата таких сотрудников составляет от 80 до 150 тысяч рублей.

Мужчины ищут не просто любовницу, а женщину, которую не стыдно представить друзьям

По словам менеджера этого агентства Светланы, для того, чтобы найти такого сотрудника, работодатель должен оставить заявку на сайте. В ней указываются все параметры запроса и требования, которым должна соответствовать соискательница. Потом начинается подбор персонала. Сначала менеджер проводит беседу с работодателем, чтобы составить его психологический портрет, потом агентство проверяет компанию работодателя, связывается с его клиентами и партнерами. Если в ходе проверки сотрудники агентства не замечают ничего подозрительного, они отправляют работодателю резюме соискательниц. После этого выбранные девушки приглашаются на собеседование.

"В нашей базе с резюме у каждой девушки есть фотографии. Обычно это стандартные портретные снимки. Фотографии девушек в купальниках или без них мы не принимаем", – говорит Светлана. По ее словам, резюме должно быть и у девушки, которая планирует стать содержанкой, так как будущий спонсор должен понимать, какой уровень образования у девушки, чем она интересуется и что бы хотела узнать. "Эта информация важна, потому что мужчины ищут не просто любовницу, а женщину, с которой интересно поговорить, с которой можно сходить в ресторан или поехать в отпуск, которую можно представить друзьям. Мы настроены на то, чтобы наши клиенты нашли себе спутниц для длительных отношений", – подчеркивает Светлана.

По ее словам, во время собеседования соискательнице могут задать вопросы по поводу интимной составляющей работы, но обычно эти моменты обсуждаются лично. Агентство не вникает в эти вопросы, так как его основная задача – познакомить соискательницу с работодателем. Сотрудники агентства также не занимаются вопросом формального трудоустройства соискательниц. Официальное трудоустройство чаще всего предлагают только те клиенты, которые ищут сотрудницу в офис. "Мы не всегда знаем, как именно человек оформлен и оформлен ли он вообще официально", – признается менеджер.

При этом в случае конфликта на работе соискательница может обратиться в агентство за поддержкой, хотя, как утверждает Светлана, таких случаев у них еще не было. "Девушка в любой момент может уволиться, если ее что-то не будет устраивать. Вопросы об увольнении обычно решаются непосредственно внутри компании или пары, если речь идет о содержанках", – говорит она.

В комментариях меня называли "шлюхой"

Агентство, где работает Светлана, открылось в 2006 году как служба знакомств, а потом сменило направление. "Наш рынок достаточно маленький. Количество соискательниц во много раз превышает количество предложений. За то время, что мы на рынке, никаких существенных изменений не произошло. Основная тенденция, которую мы заметили, – это увеличение количества соискательниц с высшим образованием", – замечает Светлана.

Только "бизнес"

Анна окончила психологический факультет в Самарском государственном университете. Ее мечта с детства – переехать в Москву."Психолог зарабатывает в Самаре очень мало, поэтому она решила попробовать влиться в спонсорский "бизнес".

– Я много читала о такой форме отношений в СМИ. У меня раньше никогда такого опыта не было, поэтому сначала было очень сложно психологически. Под моими постами в группах для содержанок люди писали мерзкие комментарии, оскорбляли меня и называли "шлюхой". Первое время меня это очень сильно задевало, но потом стала относиться к этому как к бизнесу. Заработаю достаточно денег и прекращу. Спонсорские отношения – это ведь не брак, всегда можно уйти от партнера, – размышляет Анна.

В спонсорских отношениях девушка отыгрывает насилие, которое испытала в детстве

Друзьям о своем "бизнесе" она не рассказывает. По ее словам, люди не видят разницу между проституцией и спонсорскими отношениями, поэтому могут осудить ее выбор.

На самом деле между проституцией и спонсорскими отношениями нет ничего общего, считает гендерный координатор Фонда имени Генриха Бёлля Ирина Костерина. Основное отличие спонсорских отношений – это наличие контракта и относительная свобода партнеров, которая позволяет содержанке в любой момент закончить отношения, если ее что-либо перестало устраивать. Секс-работникам же некуда уйти от абьюзивных отношений. Они гораздо менее защищены в социальном плане и чаще подвергаются насилию со стороны клиентов, которые уверены, что могут делать все что угодно с женщиной, так как заплатили за ее услуги.

"Вокруг секс-работы сформировалась стигма. Она частично переносится и на спонсорские отношения. Многие люди не уважают содержанок не из-за того, что те нашли себе богатого мужчину, а из-за того, что они могут зарабатывать, не прикладывая усилий. Но на самом деле эти женщины просто понимают, что им досталось преимущество в виде привлекательной внешности и умело им пользуются", – говорит Костерина.

В нашем обществе женщины не ориентированы на карьеру

По ее словам, социальный статус содержанок менее маргинальный. Патриархальное воспитание делает такую модель отношений приемлемой, а многие женщины искренне желают своим дочерям найти богатых спонсоров. "В нашем обществе женщины не ориентированы на карьеру. Им постоянно говорят, что для них самое главное – это построить семью. В итоге многие женщины, даже не являясь содержанками, находятся в той же степени экономической зависимости от мужчины", – добавляет Костерина.

Впрочем, позволяя мужчине обеспечивать себя, женщина дает ему власть, а любая власть в свою очередь порождает насилие, уверена юрист и руководитель проекта "Насилию.нет" Анна Ривина. В итоге, находясь в токсичных отношениях, женщина принимает решение стать содержанкой. Принципиально в ее жизни ничего не меняется: она все также находится в зависимости от мужчины, но уже получает за это деньги.

Женщине проще оказаться в полной зависимости от мужчины, чем жить в том ужасе, который ее окружает

"Многие женщины выбирают такой путь от безысходности. Женщине проще оказаться в полной зависимости от мужчины, чем жить в том ужасе, который ее окружает. Многие женщины живут в семьях, где нормализовано домашнее насилие, где чрезмерное употребление алкоголя считается естественным, а таких понятий, как права человека вообще не существует. В таких семьях считается, что мужчина имеет право делать с женщиной все что угодно", – размышляет Ривина.

Для того, чтобы спонсорских отношений стало меньше, а женщины реже попадали в полную зависимость от мужчин, нужно чаще говорить о гендерном равенстве и предоставлять женщине возможности реализовывать свой потенциал без социального лифта в виде богатого любовника, добавляет Ривина.

Культуролог Андрей считает, что феномен содержанок в России уникален: большинство женщин идут на такие отношения не в надежде на роскошную жизнь, а для решения финансовых проблем или психологической поддержки. При этом многие из них готовы решительно отказать, если спонсор им не понравился. "В основном это женщины, разочаровавшиеся в серьезных отношениях с мужчинами, обманутые, пережившие насилие, домогательства или болезненный развод. Они боятся доверять мужчинам и ищут способ отыграть свои травмы", – добавляет Андрей.

В России проституция не легализована и наказывается штрафом в размере 1,5– 2 тысячи рублей. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает три состава преступления для агентств, работающих с интим-услугами: вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ) и организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). А вот агентства по предоставлению эскорт-услуг — формально законный бизнес, в ЕГРЮЛ для этого вида предпринимательской деятельности в ЕГРЮЛ используется код экономической деятельности (код ОКВЭД) — 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки". Он разрешает агентствам только знакомить спонсоров с потенциальными содержанками, запрещая вовлекать их в занятие проституцией.