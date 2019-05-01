Диверсия или халатность? Что произошло с нефтепроводом "Дружба"

Чистая нефть поступит в Беларусь ориентировочно 2-3 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Белнефтехим", примерно такие же сроки называет и российская сторона. Прокачка качественной нефти в сторону Беларуси началась 29 апреля, через десять дней после выявления поставок загрязненного сырья по нефтепроводу "Дружба". Из-за "грязной" нефти Беларусь остановила транзит российского сырья в Европу в направлении Польши. Также поставки российской нефти остановила Украина – в сторону Словакии, Чехии и Венгрии. В этой истории до сих больше вопросов, чем ответов – даже у экспертов нефтяной отрасли.

19 апреля белорусский госконцерн "Белнефтехим" сообщил о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". В компании заявили, что они получили нефть с десятикратным превышением нормы по хлорорганическим соединениям, из-за чего на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование. По данным европейских импортеров, в нефтепроводе "Дружба" находится от 250 до 300 тысяч тонн загрязненной нефти. Однако по оценкам российских и белорусских чиновников, объемы "грязного" сырья значительно больше – от 3 до 5 миллионов тонн. "Транснефть" заявляет, что загрязнение произошло на участке Самара-Унеча.

Загрязнение экспортного нефтепровода произошло всего через чуть более недели после заявления главы правительства России Дмитрия Медведева о прекращении поставок Украине сырой нефти и нефтепродуктов с 1 июня этого года. Как писала "Российская газета", поскольку Украина является транзитером нефти, она может закупать ее без контрактов на поставку топлива, и намного больше проблем для экономики может быть вызвано запретом на поставку нефтепродуктов.

Таких масштабных казусов с российской нефтепромышленностью за последние годы не случалось. Отсутствие достаточного количества информации привело к появлению различных версий о том, как вообще такое могло произойти.

Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему

Бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский выдвинул предположение, что это может быть связано с отменой запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта.

"Дальше предположения: на хлорорганику нефть не проверяют. На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, ибо спорить с сечинскими себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему", – написал Михаил Ходорковский.

Ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Игорь Юшков считает, что на практике подобные методы вряд ли применялись таким образом, чтобы нефть действительно загрязнялась. Иначе это было бы заметно давно:

Вряд ли России было бы выгодно какого-то там запугать, пострадала от этой истории в основном Россия

– С 2012 года прошло фактически семь лет, а история выплыла только сейчас. Поэтому говорить о том, что тогда приняли решение, и вот оно аукнулось, наверное, не совсем правильно. Я также сомневаюсь, что Россия намеренно закачала хлорированную нефть, чтобы испортить белорусские НПЗ (нефтеперерабатывающий завод – РС) в ответ на заявление Лукашенко об остановке нефтепровода "Дружба" на ремонт. Нефть проходит через Беларусь в другие страны. В районе Мозыря есть ответвление от южной ветки нефтепровода "Дружба", через Украину он дальше идет на Словакию, Венгрию и Чехию. На Запад от Мозыря идет одна труба в Польшу, а другая транзитом через Польшу в Германию. Мы видим, что практически все эти страны подтвердили, что в нефтепровод попала та самая нефть. Получается, пострадали и российские компании, которые не могут выполнить свои обязательства по поставкам нефти европейским потребителям. Здесь вряд ли России было бы выгодно какого-то там запугать, потому что, на самом-то деле, пострадала от этой истории в основном Россия.

Однако по мнению Юшкова, Беларуси в итоге может быть выгодна эта история. Для Минска важно было опять вернуться к переговорам по более крупным вопросам двусторонних отношений. Хлорированная нефть может стать предлогом для того, чтобы возобновить переговоры по нефтегазовой тематике с Россией. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск недоволен налоговым маневром в российской нефтяной отрасли, так как из-за этого вырастет стоимость нефти для Беларуси.

Они, конечно, потребуют компенсацию, но самое главное – это договориться вдолгую

– Лукашенко приезжал на новогодние каникулы к Путину в Сочи, они пять дней вели переговоры и ни о чем не договорились. Больше контактов на высшем уровне по вопросу нефтегаза не было. А белорусам очень важно договориться по поводу компенсации за налоговый маневр и о ценах на газ с 20-го года. Поэтому хлорированная нефть – это хороший повод для того, чтобы вернуться к переговорам на уровне президентов и правительств. И мы видели, что Лукашенко с Путиным обсуждали в Пекине на форуме "Один пояс – один путь" нефтяную сферу. Я думаю, что как раз основная идея белорусов – это вернуться к переговорам о налоговом маневре и ценах на газ. А компенсация из-за "грязной" нефти, я думаю, не столь важная вещь. Они, конечно, потребуют компенсацию, но самое главное – это договориться вдолгую.

Есть и более политизированная версия случившегося. Оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов считает, что "единственная рабочая версия – сознательная экономическая диверсия против Беларуси на фоне разворачивающейся сейчас нешуточной экономической войны между Беларусью и РФ, а также на фоне замаячившей на горизонте перспективы политического поглощения Беларуси". По мнению политика, если бы грязная нефть шла из скважин, проблемы возникли бы у всех НПЗ по системе. Но они возникли только в Беларуси. Это указывает на то, что нефть загрязняется где-то в системе Транснефти.

Как было решить вопрос с невыгодным контрактом? Да просто взорвать газопровод

"Вся драма в том, что путинская Россия подобными вещами уже баловалась: в 2009 году Газпром спровоцировал взрыв на газопроводе в Туркмении, резко сократив отбор газа без предупреждения туркменской стороны. Тогда в результате кризиса 2007-2008 годов в Европе резко упали объемы продаж и цены на российский газ, а у Газпрома был долгосрочный контракт закупки газа у Туркмении по очень высоким ценам, и он стал убыточным (я кстати в то время публично этот контракт критиковал за невыгодные для России условия, но отраслевые аналитики традиционно объясняли мне, что я ничего не понимаю). Как было решить вопрос с невыгодным контрактом? Да просто взорвать газопровод и остановить поставки, вот так Путин и Ко видели решение проблемы", – пишет Милов.

Официальная версия "Транснефти" – это умышленное загрязнение через узел учета, принадлежащий частной компании "Самаратранснефть-терминал". В марте этого года компания вступила в процедуру банкротства, она также заявляет, что в настоящее время уже не является собственником этого объекта нефтетранспортной инфраструктуры. По факту умышленного загрязнения нефти возбуждено уголовное дело.

Исходя из имеющихся данных, произошедшее похоже на несоблюдение ряда инструкций при выполнении производственных операций, считает заместитель генерального директора "Института национальной энергетики" Александр Фролов.

Тут масса неочевидных вещей, и нет возможности сделать однозначные выводы из этой ситуации

– Сейчас, насколько я понимаю, в произошедшем обвиняют один из перевалочных пунктов. Это выглядит, как минимум, понятно. Дело в чем? Нефть, попадая в систему, проходит ряд операций, которые позволяют ее очистить от любых примесей. Кроме того, состав нефти изучается на ряде ключевых точек, как раз чтобы не допустить подобных ситуаций. И тот факт, что какие-то примеси попали в нефтепровод, заставляет задуматься, как это в принципе могло произойти. Это не могло быть на уровне месторождения, потому что после этого нефть проходит ряд стадий очистки, начиная с того, что из нее хотя бы воду удаляют. С другой стороны, как, в принципе, могли получить доступ какие-то посторонние люди к нефти, идущей по нефтепроводу? Притом они имели возможность добавить туда некое количество веществ, которых в этой нефти быть не должно? Тут масса неочевидных вещей, и нет возможности сделать однозначные выводы из этой ситуации. Ситуация абсурдная, странная, временами выглядящая даже по-идиотски.

Фролов предполагает, что вина "Транснефти" в данной ситуации лишь частичная: сам опыт деятельности этой компании и опыт поставок нефти в больших объемах из России говорит о том, что это событие является исключительным.

Кто-то создал ситуацию, при которой подобное безобразие оказалось возможным

– Это нетипично для крупных поставщиков, поэтому и вызывает необходимость провести тщательнейшее расследование. По итогам расследования, как бы ни повернулась ситуация с компенсациями российских предприятий белорусским, кадровые перестановки, скорее всего, будут сделаны. Потому что кто-то создал ситуацию, при которой подобное безобразие оказалось возможным. И остается вопрос, каким образом какая-то компания на стадии банкротства получила доступ к трубопроводу.

Размер компенсаций пока неизвестен. Фролов предполагает, что только за простой Беларусь может выдвинуть претензии в несколько десятков миллионов долларов.

"Мы на сто процентов не зависим от российской нефти"

Остается вопрос, как скоро нефтепровод удастся очистить от хлорорганических соединений. В Чехии, например, ожидают, что перерыв в поставках может затянуться на месяц и c наибольшей долей вероятности чистая нефть начнет поступать по нефтепроводу не ранее середины мая (с 10 по 20 мая).

Зависимость Чехии от российской нефти – приблизительно две трети ежегодного объема потребления

В понедельник эти обстоятельства стали причиной созыва экстренного совещания Павлом Швагром, главой чешского управления государственным резервом, в котором принимали участие компании, производящие топливо. По его итогам было принято решение попросить правительство предоставить доступ к государственным нефтяным резервам крупнейшему производителю бензина в Чехии – компании "Унипетрол". Такое решение накануне было принято. Швагр еще в пятницу 26 апреля, когда стало известно о загрязнении "Дружбы", оценил ситуацию как "очень серьезную и сложную".

Зависимость Чехии от российской нефти – приблизительно две трети ежегодного объема потребления. Всю эту нефть страна получает по нефтепроводу "Дружба". Проблема еще и в том, что в конце марта в Чехии немного снизились запасы нефти в государственном резерве и сейчас их должно хватить приблизительно на два месяца. Бензина из государственного резерва хватило бы на 30 дней. Если поставки не возобновятся, как планируется, в ближайший месяц, а это произойдет позже, недостаток нефти может привести к кризису – в первую очередь, недостатку бензина и дизельного топлива на рынке.

По словам Вацлава Лоулы из Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли, загрязненная нефть не успела попасть в страны Евросоюза и повредить оборудование на заводах по производству бензина благодаря тому, что Беларусь вовремя отреагировала на произошедшее:

Видимо, на месте, где добывается нефть, произошла авария системы, которая устраняет загрязнение

– Тот объем загрязнения нефтепроводов солями хлоридов, который приводит Россия, – крайне высокое. Речь идет о 200-300 мг на литр нефти (в 30 раз выше нормы – РС). Эти показатели недопустимы для переработки. Такие концентрации могут запустить процесс коррозии: поскольку обработка нефти происходит при высоких температурах, это могло бы привести к серьезным поломкам оборудования. Мы используем 80 процентов импортируемой из России нефти для производства в первую очередь топлива, и, если нефть некачественная – это может привести к неисправности катализаторов.

– Как у специалиста в области нефтепромышленности, есть ли у вас объяснение, почему хлориды попали в нефтепровод в таком большом объеме?

– Мне кажется, нужно подождать результатов расследования, которое проводит российская сторона. Конечно, хлориды могут содержаться в водах месторождений, которые формируются при добыче нефти. Грязь, вода, сульфаты – все это сопровождает добычу. Эти загрязнения обычно устраняют на месте, чтобы они не попадали в раствор при доставке нефти по морю или нефтепроводами. У меня есть подозрения, что, видимо, на месте, где добывается нефть, произошла авария системы, которая устраняет загрязнение. Но точно это может сказать либо поставщик нефти, либо тот, кто занимается транспортировкой – в России.

– Очевидно, что длительная приостановка в поставках нефти в Европу может привести к кризису – недостатку бензина, например. Можно ли допустить, что произошедшее было сделано Россией намеренно?

Нефть контролируют не только на содержание хлоридов, но и серных соединений, на плотность

– Я – не политик, а специалист по нефтяной и газовой промышленности. Но, обращая внимание на то, что загрязненная нефть шла по северной ветке нефтепровода "Дружба", а южная ветка вовремя отреагировала на эту ситуацию, и на границе Словакии и Украины канал поставки был перекрыт, я бы не хотел заниматься спекуляцией в этой области.

– Некоторые эксперты пишут, что импортеры не контролируют нефть на содержание хлоридов. Можно ли из этого сделать вывод, что покупатели в Евросоюзе доверяют данным, которые они получают из России и могут длительное время получать загрязненную нефть?

– Я думаю, что каждый нефтеперерабатывающий завод, рассчитывающий на определенное качество экспортной нефти, проверяет его. Нефть контролируют не только на содержание хлоридов, но и серных соединений, на плотность. Конечно, эти проверки не делают каждый день, потому что забор нефти из нефтепровода – процесс континуальный, однако с определенными интервалами это происходит. В противном случае это было бы небезопасно для нефтеперерабатывающих заводов.

– Насколько качественна русская нефть? Чешские заводы сталкивались ранее с проблемами, подобными нынешней, что нефть была грязная, с примесями.

Бывало, что показатели содержания серы были превышены, но что касается хлоридов, с ними у Чехии еще никогда не было проблем

– Ранее случалось, что в нефти обнаруживали высокое содержание серы. Тем не менее, на одном из наших заводов в Литвинове или на одном из заводов в соседней Словакии технологии позволяют перерабатывать такую нефть. Но это только в том случае, если качество нефти соответствует тому, что прописано в контрактах на поставки. Это означает, что максимальные показатели содержания хлоридов и серы не должны быть превышены. Бывало, что показатели содержания серы были превышены и мы констатировали, что нефть некачественная, но что касается хлоридов, с ними у Чехии еще никогда не было проблем.

– Российские нефтяники утверждают, что на очистку нефтепровода "Дружба" будет достаточно двух недель. С вашей точки зрения, это достаточное время, или есть риск, что очистка затянется?

– С того момента, когда чистая нефть поступит в Беларусь, то в течение 15 дней она могла бы попасть в Чешскую Республику, и чуть позже – в Германию. Максимум 20 дней.

– Нынешняя ситуация – серьезная? Сейчас речь идет о том, что Чехия может остаться без российской нефти на целый месяц. Можно ли говорить о том, что это уже серьезная угроза безопасности?

– Мы уже длительное время получаем нефть двумя путями. Один из них – нефтепровод "Дружба", второй – нефтепроводом из Триеста, куда нефть по морю подвозят на танкерах. Мы, конечно, на сто процентов не зависим от российской нефти. Сейчас рассматривается возможность использования нефтепровода "Адрия" – из Хорватии через Венгрию и Словакию.

– Несмотря на это, две трети нефти Чехия получает из России. Нынешняя ситуация заставит пересмотреть в будущем возможности поиска альтернативных поставок, или же все останется, как есть, ведь технологии нефтеперерабатывающего завода в Литвинове рассчитаны на переработку российской нефти.

– Если снизится объем поставок нефти из России, для производства бензина можно использовать смесь российской нефти и нефти из других источников. Так что определенные решения на этот случай найти можно. Проблема Чехии в том, что у нас нет моря, поэтому есть определенные сложности. Еще одна возможность – соединить завод в Литвинове с немецкими нефтепроводами и получать нефть оттуда, – рассказывает Вацлав Лоула из Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли.

В последние годы поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" прекращались несколько раз. В начале 1990-х Советский Союз таким образом добивался оплаты за нефть и газ в конвертируемой валюте, в 2000-х поставки прекратились из-за спора между Украиной и Россией о цене за транзит.