В Японии взошёл на престол 126-й император - Нарухито

В Токио прошла церемония восшествия на престол нового императора Японии Нарухито. Ему были вручены символы императорских полномочий — Большая государственная печать и регалии: меч, яшма, уложенная в ларцы и металлическое зеркало. Оно хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, которая считается прародительницей династии монархов.

Церемония интронизации 126-го императора прошла в императорском дворце в Токио. В ней приняли участие премьер-министр страны Синдзо Абэ, члены правительства, главы двух палат парламента и судьи Верховного суда Японии.

С восшествием на престол 59-летнего императора Нарухито в Японии началась новая эра Рэйва — что означает порядок и гармонию.

Согласно традиции, император Нарухито выступил с первым обращением к народу, в котором он поклялся "в соответствии с Конституцией выполнять свои обязанности в качестве символа государства и единства нации, обращать свои мысли к людям и поддерживать их". Нарухито заявил, что будет стремиться к миру во всем мире.

Накануне в Токио прошла церемония отречения от власти императора Акихито. Это первое такое событие в Японии за более чем 200 лет. Правящая там династия считается самым древним монаршим родом в мире. По конституции Японии, император считается символом единства нации. Он не вмешивается в политику и в текущие дела управления страной.