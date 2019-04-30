В Японии проходит ритуал отречения императора Акихито от престола

В Японии император Акихито начал ритуалы отречения от престола. Во вторник утром Акихито в коричневых одеждах и чёрном головном уборе вошёл в синтоистский храм на территории дворца в Токио, чтобы почтить прародительницу императорской семьи – богиню солнца Аматэрасу – и сообщить о своём уходе богам.

Сама церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце сегодня вечером. По сообщениям СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит 85-летнего императора. Сам Акихито выступит с последним словом .

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Достигнутый мир". Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей. Акихито даже не будет присутствовать 1 мая на ритуалах по вступлению на престол своего старшего сына Нарухито, чтобы не мешать новому,126-му императору Японии. С восхождением на престол 59-летнего Нарухито начнется эра "Рэйва" - "Порядок и гармония".

О предстоящем отречении императора Акихито было официально объявлено в декабре 2017 года. Это первое такое событие в Японии за более чем 200 лет. Правящая там династия считается самым древним монаршим родом в мире.