Павел Дуров верифицировал канал "Сталингулаг" в Telegram

Руководство мессенджера Telegram верифицировало анонимный канал "Сталингулаг" после обысков у родственников его предполагаемого автора.

"Павел Дуров официально верифицировал канал Сталингулаг в знак поддержки автора. Насколько мне известно, это первый случай в истории русскоязычного телеграма. Спасибо, Павел!", — говорится в сообщении блогера. (Ранее был верифицирован официальный канал "Яндекса" в мессенджере — РС).

В июле 2018 года издание РБК сообщило, что один из самых популярных в России телеграм-каналов политической тематики "Сталингулаг" создал уроженец Махачкалы Александр Горбунов, которому на тот момент было 26 лет. Автор "Сталингулага" отрицал эту информацию.

В конце апреля "Сталингулаг" сообщил об обысках у родственников Горбунова. По данным телеграм-канала, они длились шесть часов. Мать предполагаемого автора "Сталингулага" рассказала изданию The Bell, что в её квартиру в Махачкале пришли шесть человек с автоматами и в бронежилетах.

Они представились сотрудниками МВД, однако ни удостоверений, ни ордера на обыск не предъявили. Обыск они мотивировали тем, что из квартиры Горбуновых якобы поступил звонок с сообщением о минировании аэропорта в Москве. В разговоре с журналистами издания "База" мать Горбунова подтвердила, что Сталингулаг — это он.

В пресс-службе Министерства внутренних дел по Дагестану заявили о непричастности к обыскам.