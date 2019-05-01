Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края попросила Следственный комитет провести проверку информации о том, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в армии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечает издание, глава региона не получал военный билет и не подавал заявление на его выдачу.



В документе прокуратуры говорится, что решение о признании Коновалова не прошедшим службу по призыву и о зачислении его в запас, до настоящего времени не принято. Коновалов не являлся на заседания призывной комиссии. При этом ему направляли извещение по почте, но его он не получал.

Информация о том, что губернатор уклонялся от армии, появилась в феврале. Тогда военкомат официально сообщил, что глава Хакасии уклонился от службы в армии. Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире местного телеканала, заявил, что служить там - это почётно. При этом он пояснил, что у него есть определённые проблемы со здоровьем, которые не позволили ему выполнить свой долг.

Валентин Коновалов был избран на пост главы Хакасии в ноябре прошлого года. После первого тура, где он одержал победу, действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру, позже снялись и другие кандидаты. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом и в ходе голосования набрал 57,5 процентов голосов избирателей.