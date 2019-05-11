Не высовывайся! Яков Кротов – о проекторах всех стран

Высовываться глупо и безнравственно. Ведь высовываться означает делать больше того, к чему ты призван, что ты умеешь, что любишь. Когда человек пишет донос на соседа – он высовывается. Когда человек подымает руку, голосуя за избрание подлеца – он высовывается. Когда человек ещё не написал книгу, а уже требует дать ей премию – он высовывается.

Деспотизм всячески поощряет высовывание. Выйди на демонстрацию, поддерживая вождей! Высунься из дома, и семью приводи! Что это ты не высовываешься, сидишь тихо, словно красна девица, послушно руку подымаешь, безо всякого энтузиазма? Нет уж, ты высунься!

Оруэлловский "1984" именно о том, что тоталитаризм как высшая стадия деспотизма не терпит невысовывающихся. Ишь, "народ безмолвствует"! Ты не "народ", не смей безмолвствовать! Не высовывайся – живи. Живи полнокровно, целиком, порядочно, честно, человечно. Мало не покажется, огребёшь по полной программе и за полнокровность, и за порядочность, и за честность, а за человечность вдвойне и втройне получишь по шее.

Высунуться означает залезть в кредит. На рупь амбиции, на грош амуниции. Поставить жизнь на кон. Либо пан, либо пропал. Когда академик Сахаров поднял голос в защиту диссидентов, он не высунулся. Скорее уж "всунулся". Он не поднялся, он опустился с той высоты, на которой находился, чтобы помочь другим.

Плетью обуха не перешибёшь, так и надо быть человеком, а не плёткой и не топорищем

Конечно, любой конформист успокаивает себя тем, что он занят достижением высоты. Рано! Вот сейчас станет академиком, и тогда уж снизойдёт, так снизойдёт, что мало не покажется. Хорошо, не любой конформист – только наиболее умные из конформистов. Остальные конформируют безо всяких оправданий. Оправдания ничтожны, потому что не высовываться следует в каждую минуту и на каждом месте. Кто выругался – высунулся, кто простил – наоборот. Кто изменил – высунулся. Кто схалтурил, кто поставил свою боль выше боли другого, кто выскочил в пространство серости и вялости.

Не высовывайся, а подымайся, строй, в конце концов, воздвигай! Плетью обуха не перешибёшь, так и надо быть человеком, а не плёткой и не топорищем. Уши выше лба не растут, но лоб-то растёт. Те, кого считают "высунувшимися", не родителями были подучены. Никто не учит детей "высовываться". Учат не лгать, не воровать, не завидовать, не блудить, не идолопоклонствовать… Учат, окружая любовью, свободой, светом. Другое дело, что иногда море как отхлынет, случится офсайд – и вот уже ты "высунувшийся". Так это не ты высунулся, это тебя предали. Значит, ты не предавай, ведь на себе узнал, как это неприятно.

Несвобода пристаёт к несвободным. Болезнь поражает тех, у кого ослаблен иммунитет. Зараза пристаёт к заразе, причём не обязательно к такой же заразе. Вот и не надо быть заразой. Это – "не высовывайся"? Да нет, это "живи". Не будь вампиром, не будь наполеоном, лениным, путиным. Не тяни соки из людей. Твори, выдумывай, пробуй. Помогай правдолюбцам и миротворцам, они в этом нуждаются. Сам можешь оставаться в тени – теневое человечество как теневое правительство, правит миром. Оно насылает диктатуры, оно и свергает диктатуры, ведь оно разное, голубое, красное, чёрное…

Жизнь есть соревнование не высунувшихся, а проецирующих. Каждый человек проектор (не путать с прогрессором, это как раз высунувшиеся самого неприятного рода, насильники мира). Вот и следи, не перегорела ли у тебя лампочка, не заслонён ли объектив субъективом, не скучно ли детям смотреть, что там папа-мама показывают. Веселее, ярче, и, конечно, проекторы всех стран, объединяйтесь.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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