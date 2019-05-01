WADA завершила извлечение допинг-проб в лаборатории в Москве

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об успешном завершении работы по извлечению допинг-проб, которые находились в лаборатории в Москве.

2262 пробы сейчас находятся на пути в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России. В пресс-релизе агентства особо подчеркивается, что все образцы, подлежащие проверке, успешно выявлены и извлечены.

Эти образцы будут использованы для усиления доказательств против тех, кто, возможно, нарушил антидопинговые правила, и помогут в деле реабилитации чистых спортсменов, заявил директор отдела расследований WADA Гунтер Янгер.

Параллельно подходит к концу процесс аутентификации данных московской лаборатории. Очередной отчет будет направлен в независимый Комитет по контролю за соблюдением антидопинговых правил в начале мая, говорится в сообщении.

Передача данных из Московской лаборатории было условием возвращения прав Российскому антидопинговому агентству – РУСАДА. Причём сделать это надо было до 31 декабря. Представители международной организации дважды прилетали в Москву, но доступ к базе был предоставлен только в середине января.

РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах, выдвинув при этом ряд условий. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников к допинговой программе Россия отрицает.