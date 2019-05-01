Злодейство без гения. Соцсети о критике Прилепина в адрес Дудя

Фильм Юрия Дудя о Колыме на YouTube посмотрели с момента его выхода уже более 10 миллионов раз, и дискуссии о нем в Сети не стихают. На этой неделе в них плеснул бензина Захар Прилепин: в колонке под заголовком "Мороженый Дудь для детей" писатель сравнил сталинские репрессии со Второй мировой войной – и пришел к выводу, что репрессии были не такими уж и страшными.

Что мы имеем сказать по поводу фильма — безо всякой, впрочем, надежды, что полмиллиона лайкнувших эту поделку, услышат нас.

Уже после пика репрессий, друзья мои, к нам в гости пришли чудесные белолицые европейцы, в огромном количестве. Немцы, австрийцы, румыны, хорваты, венгры, французы (да-да), итальянцы, испанцы и так далее.

Они убивали так, как не убивали никогда прежде в истории человечества.

Они убивали как самая бешеная машина.

Они убивали без особого смысла — мирных, ни в чём не повинных людей. Детей. Младенцев. Беременных женщин.

Они убили двадцать миллионов мирных людей.

Не «двадцать миллионов от Дудя» из этого фильма, а реальные двадцать миллионов.

И вот эти двадцать миллионов, — океан, космос смертей, — они куда дальше от Дудя и его лайкеров, чем реально страшная, но имеющая хоть какие-то логические объяснения колымская история.

У многих читателей аргументация Прилепина вызвала оторопь.

Олег Кашин

Настолько дико, что я даже ничего не понял((

Карина Кокрелл-Фер

Мне показалось, человек писал под воздействием психотропных веществ.

Или гений российской литературы творит теперь в жанре прозы -сюр?

Прилепин - о фильме Юрия Дудя.

Впрочем, трудно сказать, О ЧЕМ он тут вообще...

Никита Звиченьство

Это первый текст Прилепина, где он открыто "восстал против европейцев", против вообще понятия "европеец". Раньше все это было размыто, дозированно, читалось между строк. Так же, в тринадцатом году он впервые открыто стал защищать Сталина в письме в КП. Для него это, наверное, своеобразный "Рубикон перейден". В принципе, он наиболее грамотно и талантливо озвучивает уже выкристаллизовавшийся сейчас в обществе тезис: Россия не только не Европа, но даже Антиевропа. Точнее, Европа это Антироссия. В принципе, это киплинговское "Запад есть Запад. Восток есть Восток. И вместе они не сойдут." Только обозначенное с другой стороны. Что тут непонятного? В конце концов, Сталина можно защищать, просто закидав в топку европейцев

Лев Симкин

Что бы они ни говорили об ошибках Дудя в цифрах, главные их претензии к его «Колыме» в другом.

«На Колыме сидело огромное количество жулья, негодяев, убийц, реальных шпионов — и даже если судебная и пеницитарная советская система работала криво или подло, она всё-таки старалась соблюдать признаки законности. Европейцы же убивали здесь просто так: чтоб забить двадцать миллионов голов, чтоб получить тонны русского мяса».

Это, если кто не узнал руку мастера, Захар Прилепин. «Пеницитарная» - так, по его мнению и мнению редакторов возглавляемого им сайта, пишется слово пенитенциарная, а уж европейцы как синоним гитлеровцев и остальное – на совести автора.

Алексей Алешковский

На Пасху русский писатель Прилепин объясняет Дудю, что сдохнуть в сталинских лагерях было куда как логичнее, чем от рук фашистов. Хорошо, когда экзистенциальный выбор вершится в ретроспективе. После яичка с куличиком, осенившись крестиком.

Иннокентий Буковский

Прилепин говорит нам: русским можно убивать русских, а европейцам нельзя убивать русских. А всяк европеец мечтает убивать русских

Сергей Артюшков

...Было интересно узнать, что Прилепин все время противопоставляет русских и "европейцев". То есть русских он европейцами не считает. Венгры там или хорваты для него европейцы, а русские, видимо, азиаты и скифы. Мне кажется, не все в России с этим согласятся. Какая-то довольно дикая концепция, вдобавок отрицающая географию.

Константин Мезенцев

Ну Прилепину кажется, что намного страшнее, если убьют какие-то иностранцы, чем если свои... Много букв, но весь смысл укладывается в одной фразе

Кирилл Шулика

Прилепин, кстати, умную вещь сказал, хотя сам того и не понял. Действительно ведь - кого не сгноил в лагерях Сталин, того убил Гитлер. Абсолютно равновеликие фигуры. Только один убивал чужих, а другой своих. Вот так наш бывший боец ДНР проговорился.

Писателя обвиняют в том, что он банально позавидовал успеху блогера.

Геннадий Смирнов

Это же обида: Прилепин не вылезает из телевизора и привык считать себя невероятно важной фигурой, но 8,5 миллионов просмотров ни одно его видео не наберет даже до пенсии. Тут любой озвереет.

Ирина Анисимова

Вымученный, высосанный из пальца, ответ неосталинистов. Впрочем, от Прилепина и Ко и ждать-то ничего другого нельзя, демагогия и вранье - их инструменты в спорах.

Более 9 миллионов просмотров за пять дней, более 550 тысяч лайков. А ведь их реально корчит от этих цифр. Как бесов.

Ефим Шифрин

"Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто организовал десять миллионов просмотров?"

Ефим Недовлатов

Натали Васильева

Прилепин... барахтается в своих литературных испражнениях. В каждой вымученной строке - зависть к юному коллеге, не стесненному протоколами и не замазанному пропагандой. Прилепин отвратителен в этом опусе. Отрабатывает паёк художественного руководителя МХАТА (!). Больше ведь некому и незачем сеять разумное, доброе, вечное). Эра культурного фашизма?

Можно ли читать книги человека, который публикует подобные колонки? Многие на этот вопрос ответили для себя отрицательно.

Сергей Пархоменко

Давайте, расскажите мне кто-нибудь еще, что Захар Прилепин - хороший писатель.

Хороший писатель по определению умен и человеколюбив. В чем бы ни заключалась его вера, каких бы философских воззрений он ни придерживался. Умен и человеколюбив он должен быть обязательно.

Хороший писатель не может быть ни таким безграмотным <дураком>, ни такой беззастенчивой сволочью.

Митя Алешковский

очень смешно смотреть за тем, как они пыжатся и пытаются хоть что-то из себя выжать в ответ Дудю, но получается выжать только говнецо. Даже нормального, крепкого говна не выходит. Надо, наверное, подождать пока более опытные товарищи, вроде Лимонова ну или там Проханова возьмутся за дело.

Сергей Л. Зверев

Писатель: Я писатель!

Читатель: А по-моему, ты говно!

(с) Даниил Хармс

Ишь, как проняло захарушку, любимца интеллектуалов левацких взглядов и экзальтированных околобогемных дамочек!

Стас Жицкий

Захар Прилепин может теперь написать самое <наипотрясающее> литературное произведение XXI века, получить херову тучу литпремий, пролезть в потаеннейшие глубины человеческой души и раскрыть суть глобальнейших проблем, но пошел он в жопу. После того, что он написал про фильм Дудя (а на самом деле – не про фильм, конечно, а про отношение к чудовищности режима), естественная брезгливость не позволит мне даже виртуально прикоснуться ни к одной его книжке.

Я, в общем-то, читал много литературы, написанной подонками, но всегда как-то удавалось абстрагироваться от личности автора, поскольку нас постоянно нечто разделяло: географические или временные расстояния, культурологические различия, субъективно объяснимая обусловленность подонства, мой патологически-зоологический интерес, сугубая интеллектуальная заинтересованность... Но Прилепин – он слишком тут вот, вместе с нами, плотно рядышком. Ну его.

Я – обычный человек с натуральным уровнем брезгливости, мне в говне копаться из научного интереса не нужно. И неохота копаться в неговне, которое произвел (или произведет автор такого говна).

Да, фильм мне не особенно понравился, но он не для меня и делался.

Наталья Мавлевич

Очень прошу никогда и никого из моих друзей, очных и заочных, не говорить при мне о таланте Захара Прилепина. Просто предупредите, что хотите такое сказать - я же не спорю, я просто потихонечку выйду от греха.Когда он приходил в Литинститут развращать детей и втолковывал им, что нельзя смешивать Прилепина-человека и Прилепина-писателя, которому для имиджа нужно изображать донбасскую крутизну, я только и могла, что не позволить вынести стулья из моей аудитории и настоять, что в моей группе семинар по специальности и я никого на встречу с писателем не отпускаю. Вы мне про Селина расскажете, так я, признаться честно, и с Селином бы якшаться не стала при всех его стилистических заслугах. Но Селина нет на свете, а заслуги остались. А вот Захар в добром здравии, и ничего дурного я ему не желаю. Просто друзей предупреждаю... восхищайтесь себе, но от меня подальше.

Анна Берсенева

А я желаю. Трибунала за военные преступления я ему желаю. Впрочем, в его случае это не дурное. Кстати, в МГУ студенты (в отличие, видимо, от литовских) затроллили его знатно. Сначала издевались: мне очень понравился «Омон Ра», а что еще из вашего посоветуете прочитать? Он завистлив (как и по этой «статье» видно), от такого на стенку лезет. Потом спросили: а что вам больше нравится, писать книги или убивать людей? Дети умнее, чем многие московские интеллектуалы.

Алла Боссарт

Все-таки, чем больше мне, чтоб ему гореть на колыме, попадается на глаза его текстов, я все больше утверждаюсь в мысли, что он не просто злодей и глупый завистник, а человек, действительно глубоко и необратимо неадекватный. Если раньше это было инструментом пиара - что бы ни писали, лишь бы писали, - то теперь его поток говносознания превратился в болезненный бред, и "девочка Женя" нуждается в изоляции. А не в винтовке с оптическим прицелом, как считает он сам.

Писатель Леонид Юзефович считает такую категоричность излишней:

Мой тесть, родившийся в 1914 г., оказался долговечнее, чем советская власть. Сам я пережил сталинский режим, хрущевский, брежневский, андроповский, горбачевский, ельцинский, не считая двух-трех периодов междуцарствия, и осторожно надеюсь пережить не самого Путина – дай Бог ему здоровья! – но созданную им или, вернее, сложившуюся при нем систему власти. Не потому, что я страшно страдаю от нее, и даже не потому, что она мне так уж сильно не нравится, а просто хотелось бы посмотреть, что будет дальше, и так ли все будет, как бывало прежде, или появится что-то новенькое.

Однако прекрасные писатели Захар Прилепин и Дмитрий Быков, которых я лично знаю почти двадцать лет и очень люблю, не дают мне просто жить. Они все время требуют сделать выбор.

Вот Быков еще в больнице перечитал стихи Льва Лосева и плохо подумал о России, потому что если такие люди, как Лосев, уезжают из нее на Запад, значит с ней все безнадежно и будет еще хуже.

А Прилепин посмотрел фильм Дудя про Колыму и подумал о России хорошо, потому что в лице немецкого фашизма она победила Европу, а европейцы страшнее, чем сталинизм с его Колымой.

Когда мне предлагают выбрать одну из этих позиций, я вспоминаю, как один мой приятель-историк отреагировал на слова другого историка, сказавшего, что при Александре I человек непременно должен был выбирать между Аракчеевым и будущими декабристами. Мой приятель сказал: «Это все равно как предложить человеку застрелиться или выпить яду, когда он просто может выйти в соседнюю комнату».

Оригинальный аргумент в защиту Прилепина приводит ​Павел Лобков:

Понимая, какая сейчас поднимется вонь в фесбучике. объясняю, да. Я действительно засаживал сад Захару Прилепину в его новой усадьбе в Нижегородской области. Мне все равно палач человек, или нет , и я знаю что нет. Потому что человек, который любит пион тонколистый и родиолу розовую — не может быть плохим человеком. Захар попросил меня высадить Анемонаструм пермский и для меня это не предательство, а долг перед русской землей! На этом все. больше никаких комментариев не будет #открытыйфейсбук

В комментариях к этому посту много несогласных.

Александр Минкин

"Человек, который любит пион тонколистый и родиолу розовую — не может быть плохим человеком" - написал Лобков. А человек, который пишет акварели, может быть плохим? А сочинитель стихов? А добрый преподаватель русского языка и литературы? (На всякий случай расшифрую: Гитлер, Стали, Чикатило.) Стоит ли писать глупости - это уж каждый сам решает. Ну а кому всё равно: палач человек или нет, - у того внутри, вероятно, что-то сгнило.

Захар Прилепин отреагировал на эту дискуссию записью в ВК:

Ой, я опять всё пропустил.

Такая увлекательная переписка идёт в кругах лучших людей.

Журналист "Дождя" Паша Лобков что-то высаживал на моей даче в ближайшем Подмосковье, помню. Ничего не выросло, правда.

Он обещал мне красивое маковое поле. А там пустырь, и Минкин бродит, и леший на ветвях сидит.

(Для самых тупых. Паша Лобков, остроумный и не глупый человек, издевается над своими однополчанами. Минкин - старый безумец припадочный. Но картина уже более-менее симпатичная. Среди либералов есть Лобков и Красовский, это уже неплохо. 98 : 2 в пользу минкиных, но - лиха беда начало).

(Паша, засей и постели степь Саше. В изголовье поставь ему сам знаешь какую звезду. Занавесь окна туманом. И не сочти, что это в бреду. Он же не счёл).

Сергей Пархоменко считает, что Павел Лобков этой записи не писал:

Вы видите, написано: «открытыйфейсбук»? Видите? Но не понимаете. Потому что идиоты, именно.



«Открытыйфейсбук» означает, что Паша этого не писал. Он забыл выключить компьютер на рабочем месте. А кто-то из его коллег сел на его стул и написал как бы от его имени. Типа, в шутку. Чтоб Паша посмеялся.

Можно быть против либералов, но при этом не оправдывать репрессии, считает ​Дмитрий Ольшанский:

Интересно и важно понять, почему Захар Прилепин и его единомышленники постоянно защищают мудрость и величие тов. Сталина - и это при том, что мы понимаем про них, что:

- Это люди неглупые, а в случае самого Захара и несомненно одаренные.

- В действительности им наплевать на исторического тов. Сталина, и это чувствуется.

- Они все прекрасно знают о системе массового насилия и повседневного варварства в тогдашнем СССР.

- Они совершенно не хотели бы сами жить в подобной системе.

- Они не являются идейными коммунистами, отлично зарабатывают и являются, говоря языком марксизма, представителями даже не мелкой, а средней буржуазии.

В чем же тогда дело?

Есть две причины.

Одна из них сводится к знаменитой формуле - "Если Евтушенко против колхозов, то я за".

То есть это такое мышление, в рамках которого принципиально важно, что думает ненавистный Икс по любому поводу - и надо занять ту позицию, которая этому Икс максимально противоречит, и по каждому поводу надо исходить из того, что мнение Икс правильным быть не может, коль скоро сам он человек нехороший.

Вот это постоянное отталкивание от Икс и его картины мира (а Иксом тут работают коллективный Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко etc.) и приводит к воспеванию тов. Сталина.

Не хватает моральных сил признать, что если самый последний негодяй говорит, что дважды два четыре, то это, прискорбно, конечно, но арифметику не отменишь.

<...> Я считаю, что наших сталинистов не надо ругать, презирать, ненавидеть.

Их надо понять.

Их травму надо эмпатически пережить как свою - и сказать им как можно более ласково:

- Дорогие сталинисты!

Да забудьте вы этого Шендеровича, Бог с ним.

Вам ведь не нужны все эти зоны, казармы и детдома, эти усы, сапоги и портянки, вы и без них - в наших тепличных и вегетарианских условиях - отлично живете.

Отпустите себя на свободу, устройте себе маленький личный 1956 год - и вам станет решительно все равно, что там и как думает Шендерович.

И "Сталин" кончится.

На этот раз - навсегда.

Многих огорчает, что тема репрессий до сих пор вызывает такие ожесточенные споры.

Надежда Агишева

Гитлер за свои преступления осуждён, а немцы признали свою вину и прошли через денацификацию. Выплачивают компенсации и поддерживают народы, которые пострадали.

Сталин до сих пор не признан в нашей стране преступником, жертвы репрессиий есть, а палачей нет. Десоветизации и десталинизации не случилось. Поэтому Захар Прилепин сегодня может оправдывать политические репрессии о которых снял фильм Дудь. Открыто писать, что это не жертвы. Или , что это не такие жертвы как надо.

А ведь есть ещё миллионы жертв. И в Перми до сих пор стоят памятники Дзержинскому, Ленину и улицы носят имена деятелей машины массовых убийств.

Понятно каким силам даёт свой голос Прилепин. Тем силам, которые хотят культивировать страх.

Не бойтесь. Пожалуйста, не бойтесь.

Игорь Иртеньев

Скоро все открытое закроют,

Скажут, мол, ошибочка была,

А потом зарытое отроют

И посадят во главе стола.

Так и не зарыли мы с тобою

До конца <чудовище> рябое.

Видно понапрасну жизнь прошла.

Николай Травкин

Интервью Юрия Дудя с Ивлеевой в Ютубе за 8 месяцев набрало почти 24 млн просмотров. Это на сегодня рекорд. Ролик Дудя с Собчак, к информации, собрал 11 млн просмотров за год.

«Колыма - родина нашего страха» за неделю посмотрели 9 миллионов 400 тысяч человек.

Эта цифра ставит под сомнение всё чаще звучащие утверждения, что мы - россияне - народ окончательно пропащий. И как только «Колыма» обойдёт по просмотрам «Собчак», то появится надежда, что не всё ещё потеряно и слухи о нашей безнадёжности покажутся слишком преувеличенными.

А, вот, когда «Колыма» обойдёт по просмотрам «Ивлееву», надежда перейдёт в уверенность, что рассвет близок и Россия пошла к выздоровлению.