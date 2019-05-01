Подготовка к подавлению протеста в Шиесе. Leon Kremer #52

Сегодня мы поговорим об антимусорном протесте в Архангельской области. Около станции Шиес продолжается противостояние вокруг строительства мусорного полигона. Местные жители убеждены, что это строительство приведет к экологической катастрофе. В течение 20-ти ближайших лет на полигон планируется вывезти более 10 млн. тонн мусора. Активисты организовали вахту с целью не допустить строительства полигона. Им удалось привлечь внимание к проблеме. Теперь власть собирается отомстить - из других регионов в Архангельскую область стягиваются сотрудники Росгвардии. Их цель - подавить протест и силой заставить местных жителей дышать воздухом с мусорного полигона.