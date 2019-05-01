В Красноярске на Монстрацию пришли около 50 человек. На входе у участников полиция проверяла надписи на плакатах. Если баннер их не устраивал – просили его убрать. Не пропустили плакат "Он нам не царь, он нам бог!". Главный лозунг Монстрации-2019 в Красноярске — "С моих слов записано верно. Мною прочитано". Участники несли плакаты с фразами "Больше заборов!!!", "Китикет требуют наши сердца", "За мир, за труд, Замай", "Уверуй в фыр", "Мы гуляш!", "Мужчина на балконе, не прыгай с балкона!", "Даша, спасибо!", "Кто такая Даша?", "Семечки, вернитесь, мы скучаем!".