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"Уверуй в фыр"

"Уверуй в фыр"
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В Красноярске на Монстрацию пришли около 50 человек. На входе у участников полиция проверяла надписи на плакатах. Если баннер их не устраивал – просили его убрать. Не пропустили плакат "Он нам не царь, он нам бог!". Главный лозунг Монстрации-2019 в Красноярске — "С моих слов записано верно. Мною прочитано". Участники несли плакаты с фразами "Больше заборов!!!", "Китикет требуют наши сердца", "За мир, за труд, Замай", "Уверуй в фыр", "Мы гуляш!", "Мужчина на балконе, не прыгай с балкона!", "Даша, спасибо!", "Кто такая Даша?", "Семечки, вернитесь, мы скучаем!".

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