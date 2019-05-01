Задержания, лозунги, спойлеры. Как прошла Монстрация в России

В России проходит первомайское шествие "Монстрация-2019". В этом году акции исполняется 15 лет: первое молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала состоялось в Новосибирске в 2004 году. Идеолог Монстрации Артем Лоскутов сообщил, что в этом году к акции присоединились 30 городов. Не везде ее удалось согласовать с местными властями. Не обошлось и без задержаний. В этом году впервые к Монстрации решили присоединиться активисты из Дагестана. Однако в Махачкале полиция не разрешила проведение акции. Участники Монстрации собрались у Кумыкского театра, но еще до начала мероприятия сотрудники правоохранительных органов отобрали у них свёрнутые плакаты, порвали их и выбросили. По данным организаторов Монстрации, полиция задержала четверых активистов, в том числе юриста Марата Исмаилова, сообщают "Кавказ.Реалии".

В Великом Новгороде Монстрация тоже проходила впервые. На нее в местном гайд-парке собралось пятнадцать человек. Участники акции принесли с собой плакаты с абсурдным или юмористическим содержанием: "Богдана – в Румынию", "Колобок повесился", "Осторожно, постмодерн" и другими. Проведение массовых мероприятий численностью до 100 человек в гайд-парке не требует согласования, поэтому организаторы не подавали в мэрию уведомления. Спустя полчаса после начала акции ее участники решили пройти с плакатами в центр города. Около здания управления МВД России по Новгородской области их ждали сотрудники полиции. После проверки документов всех участников шествия доставили в отделение. В Курске сотрудники полиции задержали участников Монстрации, которые пытались встроиться в профсоюзную демонстрацию. Как сообщает издание "7х7", в первый отдел полиции доставили восемь или девять человек. В Екатеринбурге местные власти разрешили провести Монстрацию только на окраине города, а не в центре, где проходили акции коммунистов и профсоюзов. Шествие прошло в жилом районе Вторчермет. В Москве участники Монстрации уже второй год подряд присоединяются к первомайской колонне несистемых левых партий и движений. Мэрия столицы отказывается согласовывать Монстрацию как отдельное шествие. По мнению участников московской акции, в соседстве с левыми активистами Монстрация смотрится ещё абсурднее.

Главный лозунг столичной Монстрации в этом году – "Москва не приговор". Как сообщает корреспондент Радио Свобода Иван Воронин, многие участники шествия пришли с плакатами, посвященными "Игре престолов" (сейчас идёт премьера заключительного сезона популярного сериала): "Россия для белых ходоков", "Даёшь пандусы в Винтерфел". Монстранты скандировали "Россия без спойлеров", но без них не обошлось – ключевые сюжетные повороты "Игры престолов" тоже стали объектом плакатного творчества. Реагировали активисты и на другие актуальные новости, так, неоднократно на плакатах встречалось слово "сказочный". Была и не теряющая актуальности классика вроде "Он вам не хамон".

На востоке страны Монстрация прошла преимущественно без происшествий. В Красноярске на Монстрацию пришло около 50 человек.

На входе у участников полиция проверяла надписи на плакатах. Если баннер их не устраивал – просили его убрать, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалий".

В Барнауле пришедшие на мероприятие объявили свой город "Центром Мира" и с такой растяжкой прошли под контролем сотрудников МВД по одной из центральных улиц. В Томске акция состоялась во второй раз. В шествии участвовали около ста человек. Они выкрикивали "Здесь мог быть ваш лозунг" и "Каждому монстранту по мандату". Главный лозунг: "Я люблю ТОМск ЯМ!".

Во Владивостоке из-за плохой погоды на Монстрацию собралось примерно 10 человек. Как сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий", участники Монстрации шли в колонне с коммунистами, вышедшими на первомайскую демонстрацию.

А в Хабаровске людей было в разы больше – около 200 человек, – рассказал Радио Свобода организатор акции Павел Перов. По его словам, проблем с согласованием Монстрации в городе никогда не было:

– Монстрация прошла у нас уже в девятый раз, и проблем с согласованием у нас никогда не было. Администрация города очень лояльна к нам. Наверное, в силу того, что за предыдущие годы с нами не было каких-то серьезных проблем. Но, например, в прошлом году Монстрация должна была проходить примерно одновременно с инаугурацией президента, и нам настоятельно рекомендовали в течение нескольких дней отменить ее или перенести – я примерно 80 звонков получил. Мы, конечно, ничего не перенесли, ничего не отменили, но звонки прекратились, как только закончилась Монстрация. А в другой год Монстрация совпала с Пасхой, и опять краевые структуры перестраховывались, что мы можем оскорбить чьи-то чувства. Но мы поговорили с местными представителями церкви, и они сказали, что никаких ущемлений они в подобных акциях не видят, это все выдумки других людей. – Из-за вступления в силу новых законов об оскорблении власти могут ли для участников Монстраций, на ваш взгляд, наступить какие-то неприятные последствия? – Конечно. Я в этом просто уверен. Если власть хочет оскорбляться, она будет оскорбляться любым словам, даже если никто ничего не имел в виду. В Хабаровске, наверное, чуть попроще, у нас Монстрация имеет больше карнавальный подтекст, чем политический. Поэтому в нашем регионе подобных проблем с Монстрацией никогда не было. Ребята все адекватные, и даже если есть какая-то прямая отсылка на действующие законы, власть или правительство, то все спокойно на это реагируют. А если люди хотят оскорбляться, будь они политиками, верующими, представителями каких-то меньшинств, это их личная проблема, – говорит организатор хабаровской Монстрации Павел Перов. В Омске Монстрация прошла в одиннадцатый раз. Акция была согласована и собрала порядка 70 человек, рассказал ее организатор Михаил Яковлев:

– Монстрация в этом году прошла чудесно в Омске. Нам ее согласовало областное правительство, и мы рады этому. Потому что в прошлом году у нас было всё не согласовано, но, к счастью, нас не оштрафовали. В этом году мы чудесно прошлись по Иртышской набережной, вдоль реки, накричались различных кричалочек и речовочек. В этом году к нам присоединилась небольшая группа веганов, попросились к нам отдельной колонной, и у них была своя тематика и свои плакатики. Они хотели собственное шествие сделать, но им не согласовали. – Почему, на ваш взгляд, в этом году власти более лояльно отнеслись к Монстрации, чем в прошлом? – У меня был неофициальный разговор с сотрудниками городской администрации, и они сказали: "Михаил, вы опытный человек. Мы тебе маршрут чуть-чуть поменяем, но идем тебе навстречу". И я иду навстречу администрации в каких-то случаях. Конечно, у нас не только в прошлом году были несогласованные акции, бывало, что вставляли палки в колеса. Но все-таки на местном региональном уровне надо налаживать контакты. В этом году мне очень понравилась встреча по согласованию с сотрудниками полиции. Все четко, они меня помнят, я их помню, и в лицо, и по именам, и по званиям, встретились, обсудили маршрут, и все отлично. Сотрудники сегодня даже к нам подходили, говорят: "Михаил, тут какие-то люди у вас, давайте, если хотите, мы их прогоним". Я говорю: "Нет-нет, это веганы, мы им разрешили с нами пройти". То есть они действительно заботились о правопорядке. Мне это понравилось. – Как вы думаете, это временное послабление или все поняли, что это не какая-то страшная акция? – Это не временное послабление, это тренд, не побоюсь этого слова. Потому что мы общаемся с организаторами из других городов, и есть ощущение, что где Монстрация проходит не первый год, там все спокойно. А вот, допустим, в Барнауле в этом году проводили в первый раз, и у них там были какие-то скандалы! Активисты православные, еще какие-то непонятные люди против Монстрации выступали, говорили "Да это гей-парад тот же, только в другой обертке!" А где это уже не первый год, вроде все нормально, – считает организатор омской Монстрации Михаил Яковлев.

На "родине" Монстрации – в Новосибирске – акция прошла масштабно и без помех со стороны правоохранительных органов. В шествии приняли участие около 1200 человек.

Основными лозунгами стали "Нам хана" и "Городу нужны мы, а не эта тряпка". По словам Артема Лоскутова, за акцией наблюдал мэр города Анатолий Локоть и претензий не предъявил.

В шествии приняла участие и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. В интервью Радио Свобода она сказала, что считает Монстрацию проявлением художественного творчества горожан и не видит никакой опасности в политической сатире, которая также имеет место на подобных акциях: – Немножко было холодно – минус один – поэтому в этом году людей собралось меньше, чем в прошлом. В 2018 году было порядка 3,5 тысяч человек, а сегодня пришли примерно 1200. Но все равно очень здорово, что многие были с семьями, пришли отпраздновать уже 15-е, юбилейное молодежное шествие. На самом деле каждый год горожане, новосибирцы радуют нас какими-то интересными, шуточными лозунгами. – Во многих городах по-прежнему эти акции представители городской администрации отказываются согласовывать. Как вы думаете, почему так и почему в Новосибирске иначе? – Я считаю, здесь есть понимание, что это действительно художественная акция, и как любая художественная акция, она находится немножко на грани. Многие считают, что это ближе к политике, но мы все равно рассматриваем это уже на протяжении 15 лет как творческую акция, в которой каждый новосибирец может себя реализовать, проявить себя – или написать какой-то лозунг, или нарисовать что-то, или сделать свой собственный образ. Это очень интересно. Раз в году любой новосибирец может себя проявить как художник, как творец. Я считаю, что это здорово. – А если это творчество проявляется в форме политической сатиры, для городской администрации это может быть обидно? Или это, наоборот, полезно? – Я считаю, что любая критика всегда полезна, это бодрит и заставляет лучше работать. Вообще художники всегда должны сподвигать людей на какие-то подвиги, они всегда видят немножко лучше, чем мы часто нашим зашоренным глазом. С другой стороны, это же тоже показатель мудрости администрации города, которая понимает, что такие акции очень необходимы городу именно для того, чтобы сама администрация работала лучше. Да, это иногда вызывает раздражение, иногда негатив, как любая нормальная критика или любая сатира. Но в этом и заключается мудрость администрации, чтобы правильно ее проанализировать, правильно ее понять и принять, – сказала в интервью Радио Свобода глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

​По мнению Артема Лоскутова, лояльность городских властей к Монстрации в этом году связана во многом с предстоящими местными выборами. В интервью Радио Свобода он рассказал, как проходила акция в Новосибирске и каковы ее дальнейшие перспективы:

– Всё прошло, на мой взгляд, идеально. Очень хорошо было с музыкой: мы сделали отличную машину с колонками, что вывело акцию уже на другой уровень. Два часа город был во власти техно. Мы вышли с лозунгом "Нам хана", а в середине шествия поменяли его на другой – "Городу нужны мы, а не эта тряпка". Пришел мэр посмотреть, вроде бы остался доволен. В Монстрации участвовать отказался, сказал, что уже прошел с коммунистами. Ну, в общем, дипломатический контакт установлен. – Монстрацию удалось согласовать без проблем, и даже представители власти пришли и пока что не оскорбились. Как вы думаете, почему в этом году так всё гладенько получилось, что этому способствовало? – У нас долгая история взаимоотношений с городской администрацией – 15 лет в этом году Монстрации исполняется. И у нас были разные приключения, менялся вектор развития наших отношений. Последние три года у нас всё более-менее гладко, всё идет на большее какое-то сближение, с обеих стороны есть какие-то уступки. На фоне того, что в целом происходит в стране, нам остается удерживать Монстрацию в более-менее свободном состоянии. В Новосибирске сейчас идет избирательная кампания, осенью мэр города хочет переизбраться. Он обжегся, я думаю, в 2015 году, когда запрещал Монстрацию, и в городе был скандал, ему это до сих пор припоминают. Тогда прислали ОМОН, нам преграждали путь, была конная полиция, были "космонавты", которых Новосибирск до того не видел, поливальные машины и всё такое, выглядело как настоящая война. И это вроде бы не хотят повторять. Сейчас у них такой вектор – дружить. Ну, хорошо, что так. Понятно, что это, скорее всего, не навсегда, но мы пользуемся моментом. – Нет ли у вас опасения попасть под новые законы об оскорблении власти? – Да вроде бы никто никого не оскорблял. Я видел плакат у кого-то со словом "пенис". Думаю, это была не самая лучшая идея для плаката. Но "пенис" был ликвидирован полицией, отобрали его у человека. В основном отбирают какие-то слова, которые кажутся неприличными, но это не оскорбительно. На Монстрацию редко люди выносят что-то оскорбительное, они скорее высказываются о своих чувства, переживаниях. Что в этом плохого? Наоборот, хорошо, что люди переживают за страну. – Каким вы видите будущее Монстрации? – Монстрация – это всегда способ высказаться об ощущениях от контекста. Будущее Монстрации такое же, наверное, как и будущее всего остального. Меняется страна, меняемся мы, меняется Монстрация. Пока я вижу, что добавляются новые города. Раньше в основном это происходило как следствие каких-то репрессий. В 2009 году меня арестовали за подброшенные наркотики, и после этого Монстрацию провели еще какие-то новые города, еще десяток, наверное. В 2015 году был арест на сутки – и появились тоже какие-то новые регионы. Сейчас они уже без репрессий появляются, никто это особо не форсирует, просто созрел город, созрели люди, встречи какие-то организовываются, уведомления подаются. Я вижу, что в Махачкале, на удивление совершенное для меня, люди готовы выходить на Монстрацию, даже несогласованную. Здорово, что сейчас это живет. Будет ли жить дальше – не знаю, время покажет, – говорит Артем Лоскутов.