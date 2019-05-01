Монстрация в Великом Новгороде

В Великом Новгороде Монстрация проходила впервые. Участники акции принесли с собой плакаты с абсурдным или юмористическим содержанием: "Богдана – в Румынию", "Колобок повесился", "Осторожно, постмодерн" и другими. Проведение массовых мероприятий численностью до 100 человек в гайд-парке не требует согласования, поэтому организаторы не подавали в мэрию уведомления. Спустя полчаса после начала акции ее участники решили пройти с плакатами в центр города. Около здания управления МВД России по Новгородской области их ждали сотрудники полиции. После проверки документов всех участников шествия доставили в отделение.