Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил Международной ассоциации легкоатлетических федерации не допускать на женские соревнования атлеток с повышенным уровнем тестостерона. Запретить вводить это правило требовала двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Кастер Семеня. В суде признали, что новое правило федерации является дискриминационным, но посчитали, что оно защищает женский спорт, сообщает Associated Press.

Международная ассоциация планирует обязать спортсменок с особенностями полового развития принимать препараты, снижающие уровень тестостерона в организме. Так они планируют защитить от конкуренции женщин без повышенного содержания гормона, выступающих на дистанции от 400 метров до одной мили (1,6 километра).

Семеня дважды выигрывала олимпийское золото на дистанции 800 метров. Спортсменка стала известна благодаря выдающимся антропометрическим данным. В её организме значительно повышен уровень тестостерона, что позволяет её мышцам и скелету быть крупнее, чем у большинства других бегуний. В 2009 году Международная ассоциация обязала её пройти гендерный тест, чтобы убедиться, что она женщина.

Южноафриканская спортсменка считает, что Международная ассоциация преследует её за особенности развития её организма. Комментируя решение суда в Лозанне, она заявила, что чиновники в лёгкой атлетике на протяжении десятилетия пытаются замедлить её бег, но решение суда её не остановит.