Уволен глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу МВД Ингушетии Дмитрия Каву. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В конце марта СМИ сообщали, что Кава сам подал прошение об отставке в связи с событиями в столице Ингушетии Магасе. Тогда между протестующими против передачи ингушских территорий Чечне и сотрудниками Росгвардии произошли столкновения, при этом часть росгвардейцев, вместе с сотрудниками отдельного батальона полиции по административным границам республики, отказалась разгонять протест.

Позже батальон был расформирован, 19 полицейских из числа отказавшихся задерживать митингующих были уволены, ещё нескольких вызвали на допрос в Следственный комитет.

По данным СК, в столкновениях с демонстрантами в Магасе пострадали 10 полицейских и сотрудников Росгвардии. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о нападении на представителей правоохранительных органов. В данный момент по нему арестованы несколько лидеров ингушской оппозиции.

В среду кроме Дмитрия Кавы Владимир Путин отправил в отставку и главу ГИБДД Москвы Виктора Коваленко. Ранее также сообщалось, что Коваленко просил уволить его по собственному желанию. Источник ТАСС отмечал, что это было связано с проблемами комплектации личного состава.

Однако другие СМИ сообщали, что решение об отставке Коваленко было принято ещё в конце марта после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли женщина и её 14-летняя дочь, при этом виновник аварии, уроженец Чечни Муслим Джамбеков, был отпущен с места происшествия инспектором ГИБДД.