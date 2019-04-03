Сотрудников Росгвардии допросят после отказа разгонять митинг в Магасе

В Ингушетии вызвали на допрос сотрудников Росгвардии, которые отказались разгонять митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней. Об этом сообщил "МБХ медиа" юрист и бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

29 марта стало известно, что власти Ингушетии расформировали батальон полиции, который во время акции 26 мартане стал разгонять демонстрантов. По словам Ахильгова , были уволены 19 сотрудников отдельного батальона по административным границам республики Ингушетия.

1 апреля появились сообщения, что глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал в отставку. Официального подтверждения этой информации нет. Источник Интерфакса сообщил, что увольнение связано с событиями в Магасе.

26 марта в Магасе начался митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Митинг был согласован с властями, но после официального окончания акции протестующие объявили её бессрочной. Правоохранительные органы несколько раз предпринимали попытки разогнать демонстрантов. В Следственном комитете Ингушетии сообщили, что заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Новый митинг, запланированный с 5 по 9 апреля, власти Ингушетии не согласовали.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.​