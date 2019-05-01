В Великобритании отправили в отставку министра обороны из-за утечки данных

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку в связи утратой доверия. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой канцелярию премьер-министра Терезы Мэй.

Новым руководителем Минобороны Великобритании назначена Пенни Мордонт. Она станет первой женщиной, занявщей пост министра обороны королевства.

СМИ уточняют, что решение премьера связано с итогами расследования утечки информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности. На них обсуждалось возможное сотрудничество Великобритании с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei по развертыванию сетей 5G.

Благодаря утечке стало известно, что китайский производитель не будет поставлять оборудование, способное идентифицировать мобильное устройство пользователя.

Возможную сделки Великобритании с Huawei критиковали США и некоторые члены правительства Мэй. По их мнению, сотрудничество может представлять угрозу национальной безопасности королевства. Вашингтон обвиняет Huawei в промышленном шпионаже.

Факт утечки информации вызвал скандал в британских СМИ. В заседании Совета нацбезопасности участвовали девять человек, включая Уильямсона. Информация о месте встрече является засекреченной. Бывший министр заявил, что ни он, ни его команда не имеют отношения к утечке данных. По словам Мэй, она представила Уильямсону исчерпывающие доказательства его вины.

Издание Sky News пишет, что в отношении Уильямсона могут открыть уголовное расследование.

Бывший министр обороны Великобритании известен своими жёсткими высказываниями в отношении России. В частности, он упрекал Москву, что она пытается втянуть страны Запада в новую гонку вооружений. А комментируя высылку российских дипломатов из Лондона на фоне расследования дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Уильямсон заявил, что "России следует отойти и заткнуться".