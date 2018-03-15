В Минобороны Британии посоветовали России "отойти и заткнуться"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться". Так он отреагировал на ответные заявления Москвы по поводу высылки 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства.

Уильямсон назвал "возмутительным актом" отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В причастности к инциденту Соединенное Королевство обвиняет Россию. Уильямсон назвал произошедшее атакой на Великобританию.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова главы британского Минобороны заявила, что Лондон нервничает и Соединенному Королевству есть что скрывать.

Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал выслать британских дипломатов в ответ на меры, принятые Лондоном. Сколько дипломатов будет выслано и когда это произойдет, пока не известно.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила в отравлении Сергея Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции.

В тот же день на экстренном заседании Совета Безопасности ООН британский представитель заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Утверждается, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом "Новичок", производство которого – крайне сложный процесс. По версии британцев, химикат не может быть получен кустарным путем.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.