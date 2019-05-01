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Задержаны и избиты. В Петербурге разогнали шествие оппозиции

Задержаны и избиты. В Петербурге разогнали шествие оппозиции
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В Петербурге полиция жестко разогнала участников первомайской колонны "Объединенных демократов", шедших под лозунгом "Свободному Петербургу – свободные выборы". Впервые с применением силы на уличной акции был задержан депутат Законодательного собрания, член фракции "Яблока" Максим Резник. Полицейские избили журналиста Георгия Маркова, кандидату в муниципальные депутаты Наталье Бариновой сломали плечевой сустав. Всех задержанных, по информации местного депутата Бориса Вишневского, отвезли в суды. Координатор штаба Навального Денис Михайлов сообщил, что ему вменяют "участие в несогласованном митинге, который произошёл внутри согласованного". По подсчетам ОВД-Инфо, всего в Петербурге задержаны 69 человек, 10 из них были задержаны утром по пути на акцию.

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