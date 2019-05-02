Суд в Петербурге арестовал на 10 суток Пивоварова и Шуршева

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, которыйбыл задержан на согласованном первомайском шествии. Пивоварова признали виновным в организации несогласованного публичного мероприятия.

На 10 суток также арестован координатор местного штаба Алексея Навального Александр Шуршев. Постановления об арестах были вынесены судом после часа ночи, что противоречит Европейской конвенции о защите прав человека.

Защитник Пивоварова, председатель "Открытой России" Анастасия Буракова отметила, что дело было составлено "очень небрежно". В частности, в деле отсутствовали документы из Смольного о том, что мероприятие не было согласовано и другие доказательства. Суд также не нашел возможности посмотреть видео задержания Пивоварова и Шуршева.



На записи видно, как полицейский в бронежилете и каске сбивает с ног Шуршева, прыгнув и обхватив его за шею. В момент нападения Шуршев и Пивоваров разговаривали с лейтенантом полиции, пытаясь остановить разгон демонстрации. Задержание произошло без объяснения причин.

1 мая в Санкт-Петербурге проходило согласованное с властями шествие "Свободному Петербургу — свободные выборы". Задержания начались сразу после старта мероприятия, как только колонна "Объединенных демократов" начала своё движение. Особое внимание полиция обращала на демонстрантов, у которых в руках были плакаты, посвящённые президенту России Владимиру Путину и исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Полиция действовала жёстко. Одной из участниц шествия при задержании сломали руку. Полицейскими был избит фотокорреспондент Георгий Марков. По данным "ОВД-Инфо", до и во время акции задержали 68 человек.

В правительстве Петербурга заявили, что "проведению праздничного шествия в городе помешали провокаторы, среди которых были "так называемые оппозиционные депутаты Законодательного Собрания" и, что полиции "пришлось задержать нескольких зачинщиков" для "стабилизации" ситуации.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов назвал разгон первомайской демонстрации в городе беспрецедентным случаем и грубым нарушением Конституции. Омбудсмен резко осудил задержания мирных участников акции с применением силы, без оснований и без предупреждения. Такие действия накануне начала избирательных кампаний вызывают вопросы о способности властей слушать и уважать мнение жителей города, о готовности к диалогу, заявил Шишлов.

Заявление петербургского омбудсмена поддержал Совет по правам человека при президенте России.