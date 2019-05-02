"Это был публично проявленный страх". Полицейский Первомай

Суды в Петербурге, как ожидается, продолжат сегодня рассмотрение административных дел в отношении задержанных правоохранительными органами участников согласованного первомайского шествия. В ночь на 2 мая на 10 суток каждый были уже арестованы исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор местного штаба Алексея Навального Александр Шуршев, их признали виновными в "организации несогласованного публичного мероприятия". Всего 1 мая в Петербурге были задержаны почти 70 человек.

Единственный раз в год на 1 мая в Петербурге дозволялось всем – и левым, и правым, и красным, и зеленым – пройти по Невскому с любыми флагами и плакатами. 1 мая, скандируя любимый лозунг "Это наш город!", все знали – хоть на один день эти слова соответствуют действительности. Но 1 мая 2019 года многолетний неписаный договор был разорван – оппозиционное шествие разогнали.

Колонны "Единой России", незарегистрированной "Другой России", немногочисленных националистов, которые очень громко призывавшие отправить либералов рыть каналы, защитники животных, профсоюзы и развеселая Монстрация, с которой органично слилась "Партия мертвых", прошли по Невскому проспекту беспрепятственно. Организаторы выкрикивали в громкоговорители речевки, феминистки били в барабаны, и стражей порядка это не напрягало.

Средства агитации с "нехорошими" надписями или карикатурами на временного градоначальника изъяли

Зато у демократов неприятности начались прямо у места сбора, у рамок металлоискателей, где полицейские стали проверять, что написано на плакатах и баннерах, – такой цензуры никогда раньше не было. Растяжку про город без Беглова (Александр Беглов, нынешний исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга. – РС) и другие средства агитации с "нехорошими" надписями или карикатурами на временного градоначальника изъяли, а тех, кто не отдал, не пропустили через рамки, некоторых задержали. Обладатели плакатов сочли такие действия произволом.

Активисты "Весны" Светлана Уткина, Павел Чупрунов, Валентин Хорошенин, шесть феминисток – Света Нартахова, Дара Щукина, Анна Цымбал, Анита Парри, Полина Круглова, Юлия Карпухина, пресс-секретарь "АгитРоссии" Григорий Кудрявцев и участник "Бессрочного протеста" Роман Самойлов были задержаны еще до начала шествия. Демократическую колонну долго держали на Лиговском проспекте и разрешили идти, только когда остальное шествие давно скрылось из глаз – на 40 минут позже запланированного времени. Перед колонной шел мощный отряд ОМОНа, выглядевший как настоящий конвой.

И это впечатление возникло не зря – через несколько минут они вдруг перестроились и начали выхватывать из колонны людей, в первую очередь, барабанщиков и активистов с мегафонами. При этом никто из задержанных ничего не нарушал, а шествие было согласовано. Возмущенные люди остановились, требуя отпустить задержанных. Как только двинулись – людей опять стали хватать, бить, волочить по земле. Был среди задержанных и человек с плакатом "Президент у нас сказочный".

Многим участникам событий показалось, что к задержаниям причастна женщина в бордовом пальто, из Комитета по соблюдению законности и правопорядка, которая отказалась представиться, но говорила, что растяжки и плакаты не соответствуют заявленной теме шествия. На вопрос, кто определяет соответствие, женщина отвечать не стала.

После второй волны задержаний люди решили стоять, не двигаясь, требовали отпустить задержанных. Полицейские стали кричать в мегафоны, что стояние – это не шествие, а митинг, стало быть, он несогласованный. Получилось, что когда люди шли, их беспричинно задерживали, а когда они остановились, то вообще оказались вне закона. Через час "стояния на Невском" ОМОН, полицейские и росгвардейцы, которых было очень много, собрались в цепи и разогнали шествие, выдавив людей на тротуары. По проспекту двинулись "автозаки". По данным "ОВД-Инфо", на согласованном шествии было задержано 69 человек, у одной из задержанных, Натальи Бариновой, сломана рука, фотокорреспондент Георгий Марков был избит полицейскими. Так закончился праздник.

Среди жестко задержанных – руководитель муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев – по сети разошлось видео, где он с Андреем Пивоваровым, представляющим незарегистрированную "Открытую Россию", пытается что-то спросить у полицейских, в это время сзади подбегает еще один полицейский и захватом за шею валит Шуршева на землю.

Александр Шуршев так и не понял, за что его задержали:

– В протоколе я прочел, что я организовал несогласованный митинг в том месте, где был задержан. Но дело в том, что когда колонна двигалась, из нее выхватывали людей, и мы решили остановиться и выяснить, что мы делаем не так, почему нас задерживают. Там была женщина из Комитета по соблюдению законности, но она не смогла нам ответить на этот вопрос, сказала, чтобы мы обращались к полиции. Тогда мы подошли к полицейскому, который показался нам каким-то начальником, и спросили, в чем дело, но они же всегда отвечают – спрашивайте у пресс-службы ГУВД.

В нашем документе о согласовании сказано, что цель мероприятия – публичное выражение общественного мнения в электоральной сфере

И только мы начали выяснять, как меня повалили на землю и унесли. Они с самого начала не пропускали плакаты со словами и рисунками в адрес Беглова – может, поэтому и задерживали людей. И с самого начала высказывали претензии о несоответствии этих плакатов цели проведения мероприятия. Но в нашем документе о согласовании сказано, что цель мероприятия – публичное выражение общественного мнения в электоральной сфере. Видимо, в Комитете не понимают, что значат эти слова. В дальнейшем я хочу разобраться, почему согласованное мероприятие вызвало такую реакцию.

Разговор с Александром Шуршевым происходил уже вечером 1 мая, когда он находился в Невском районном суде. До этого его успели отвезти в больницу, где врачи зафиксировали у него закрытую травму груди, ушиб и ссадину. Позже Шуршева и Пивоварова приговорили к 10 суткам ареста за якобы организованный ими несогласованный митинг внутри согласованного шествия.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник тоже подвергся жесткому задержанию, его, шедшего спокойно, ничего не кричавшего, даже не имевшего плаката, повалили и волокли по земле, правда, потом быстро отпустили и даже извинились. Он считает, что разгон шествия – это образ того, что ждет Петербург, если здесь выберут губернатором Беглова:

– И при Матвиенко, и при Полтавченко у оппозиции были сложные отношения с властью, но все-таки 1 мая – это был такой "Юрьев день", отдушина, когда люди могли выразить свою позицию. Сегодня эта отдушина была закрыта – и дело не в лозунгах, которые не нравятся власти, а в том, что нам предлагают, как баранам, двигаться в русле, предопределенном "Единой Россией". Но мы с этим не согласны.

Максим Резник говорит, что, когда остальные задержанные окажутся на свободе, они вместе обсудят дальнейшие действия – как преодолеть сложившуюся ситуацию. С тем, что дело нельзя так оставлять, согласен и депутат Законодательного собрания Борис Вишневский:

Разговоры про несогласованный митинг внутри согласованного шествия – это вообще чушь

– Это было беззаконие, прямое нарушение прав граждан, уголовная статья 149 о воспрепятствовании проведению законного публичного мероприятия. И это был публично проявленный страх Беглова – что граждане выйдут с антипутинскими и антибегловскими лозунгами. Видимо, он хотел показать, что у него тут все под контролем – так вот, это не так. Срыв согласованного шествия, задержание людей, чьи лозунги не понравились полиции, – это доказательство панического ужаса властей перед оппозицией. А разговоры про несогласованный митинг внутри согласованного шествия – это вообще чушь: такие шествия всегда то идут, то стоят, сама полиция их останавливает. У нас старт шествия опоздал на 40 минут – я считаю это нарушением со стороны полиции. А потом они стали всех разгонять, чтобы скорее пустить транспорт по Невскому – понятно, что все это шито белыми нитками.

На своей странице в Фейсбуке Вишневский написал: "Друзья, это финиш. Оказывается, председатель Невского районного суда дал указание полиции, чтобы всех задержанных сегодня (1 мая. – РС) сразу везли в суд. Не отпускают под обязательство о явке. И судьи специально для этого сегодня вышли на работу: выходит, они заранее планировали задержания? Команду от суда мне под запись подтвердил начальник 24 отдела полиции полковник Евгений Иванов".

Вишневский видит здесь явное нарушение, поскольку суд не вправе командовать полицией. По словам депутата, когда он предал это огласке, некоторых задержанных стали отпускать:

– Смольнинские и пригожинские СМИ орут, что провокаторы испортили праздник. Так вот, провокаторы – это не участники шествия, а полиция и администрация, мешавшие людям мирно пройти по Невскому, ничего не нарушая.

Действительно, в официальном пресс-релизе Смольного, процитированном телеграм-каналом "Ротонда", говорится следующее: "Провокаторы, среди которых так называемые оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга, сорвали проведение праздничного шествия по Невскому проспекту". Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров назвал действия оппозиции признанием ее политической несостоятельности. Борис Вишневский же полагает, что власть сама себя наказывать не станет, поэтому в ближайшее время он планирует обратиться в прокуратуру, а затем и в суд и привлечь в качестве ответчиков представителей городской администрации и полиции за незаконные задержания и срыв согласованного мероприятия.

Руководитель филиала фонда "Русь сидящая" в Петербурге Динар Идрисов считает, что инициатива граждан высказать свое критическое отношение к действующей власти была грубо растоптана сапогами Росгвардии и полицейскими машинами. Впрочем, такие события правозащитник считает закономерными:

Я жалею только о том, что люди не перешли к мирным, но более действенным формам протеста

– Смотрите, два года назад из колонны уводили и задерживали людей с флагами ЛГБТ, и колонна не возражала и двигалась дальше по согласованному маршруту. Год назад задерживали людей с иностранными флагами – и остальные тоже продолжали шествие. Так происходит, пока люди смиряются – и сегодня уже задерживали тех, кто шел под российскими флагами, но выражал недовольство властью. Но на сей раз люди сказали: мы дальше не пойдем, пока не отпустите задержанных – вместо этого всех разогнали. Но теперь дело за людьми – от них зависит, будут ли демонстрации проходить в 2020 году, вплоть до 2024-го, или они перейдут к каким-то другим формам протеста.

А в этот раз я жалею только о том, что люди не перешли к мирным, но более действенным формам протеста – не сели, например, на асфальт в ожидании того, что задержанных отпустят или, наоборот, всех скопом задержат. Такие мирные формы сопротивления давно выработаны в мире для тех случаев, когда власть проявляет полное неуважение к правам и свободам граждан. Здесь важно говорить правду, а правда такова, что полиция смеялась над всеми, кто пытался задать ей хоть какой-то вопрос, она смеялась и над народными избранниками, представителями разных социально-политических групп. Ответ всем был один: мы делаем что хотим. Даже барабанщиков задержали, которые поддерживали боевой дух колонны, – говорит Идрисов.

После разгона шествия Динар Идрисов прошел по несостоявшемуся маршруту и не обнаружил на Литейном проспекте ожидаемого количества рамок ограждения, полицейских и уборочных машин, из чего он делает вывод, что вряд ли кто-то ждал прохождения колонн до Финляндского вокзала, то есть разгон был запланированным:

Он потребовал прекратить то, чего люди не делали, а потом якобы появилось основание к задержаниям

– Надо запомнить этот день – это первый в новейшей истории разгон мирной первомайской демонстрации силами полиции и Росгвардии, в присутствии телекамер, с применением явно несоразмерного насилия и в отсутствии каких-либо законных оснований. Сейчас мы с коллегами-правозащитниками ездим по отделам полиции и видим эти протоколы, где говорится, что по Невскому шло согласованное шествие, потом оно вдруг стало несогласованным митингом, и инспектор ОВД Центрального района майор Артем Иванов потребовал мероприятие прекратить, хотя у него таких полномочий нет. То есть он потребовал прекратить то, чего люди не делали, а потом якобы появилось основание к задержаниям, применению силы и разгону мероприятия в целом.

На своей странице в Фейсбуке Динар Идрисов поместил ролик, на котором видно, как его и других защитников не пускают к задержанным Шершеву и Пивоварову в Невский районный суд.

Открытой демонстрацией новой политики, согласованной с администрацией президента, назвал разгон шествия депутат Законодательного собрания 5-го созыва Александр Кобринский. По его мнению, Петербург столкнулся с новой реальностью – открытой цензурой всего того, что приносится на публичную акцию, причем лозунги против президента и против того, кого президент хочет назначить губернатором, эту цензуру не проходят. Не проходит ее и требование честных выборов. Кобринский считает, что петербуржцам наглядно продемонстрировали, что Конституцию они могут читать дома, а городские власти будут ориентироваться на свои собственные представления о законе и о том, что угодно начальству.

– Интересно, что к колонне "Яблока" вообще не было претензий, но наше шествие прервали просто так и сказали об этом уже после того, как эти "космонавты" побежали и всех оттеснили на тротуары. Это абсолютное беззаконие, наглость и беспредел, результат отрицательной фильтрации, когда всякий следующий начальник хуже предыдущего. Бывало, что нам отказывали в проведении шествия, как в 2016 году, а вот чтобы согласовали, а потом разгоняли – такого еще не было. И металлоискатели у нас были поставлены впервые, это московская практика, которая, видимо, пришла к нам с новым главой ГУВД.

В заявке было оговорено, что лозунги могут быть любыми, да и вообще никакого закона о согласовании наглядной агитации не существует

По словам ответственного секретаря Правозащитного совета Петербурга Наталии Евдокимовой, Правозащитный совет создал мобильные группы адвокатов, которые помогают задержанным. Евдокимова замечает, что люди, вышедшие на мирное согласованное шествие, оказались совершенно не готовы к тому, что произошло. Поведение властей в преддверии выборов она считает нелогичным, а появление в протоколах выражения "несогласованный лозунг" – незаконным, поскольку даже в заявке было оговорено, что лозунги могут быть любыми, да и вообще никакого закона о согласовании наглядной агитации не существует.

С заявлением по поводу разгона первомайского шествия выступил и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. "По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции", – пишет Шишлов. "Беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и жесткие задержания его участников" он расценивает как грубое нарушение конституционных прав горожан.

"Такие действия накануне начала избирательных кампаний по выборам губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов неизбежно вызывают вопросы о способности и желании власти слушать и уважать мнение жителей города, о готовности к диалогу", – констатирует Александр Шишлов, выражая надежду, что городские власти сделают из случившегося надлежащие выводы. Правда, другие правозащитники и политики сомневаются, что такие выводы могут быть сделаны до того, как власть в городе переменится.