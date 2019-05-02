Педагога, заставившую ребёнка на коленях целовать землю, уволят

Заведующую детским садом "Звёздочка" в Краснодаре, заставившую ребёнка целовать землю, уволят. Об этом изданию "Кубанские новости" сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, педагог будет уволена в ближайший рабочий день. Он также сообщил, что ведомство поддержит любые обвинения в её адрес, поданные родителями в правоохранительные органы. "Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей", – сказал чиновник.

Накануне в YouTube появилось видео, на котором заведующая детским садом ставит ребенка на колени, с силой прижимает его голову к земле и заставляет целовать землю в наказание на то, что тот, по её словам, не любит Россию. При этом она неоднократно оскорбляет мальчика. "На колени, подонок! Целуй землю, которая тебя кормит и поит", – кричала педагог. Она также называет "тварями" за отсутствие патриотизма и неправильное, по её мнению, нравственное воспитание детей других воспитателей.

Позже свой поступок заведующая детским садом объяснила тем, что ребёнок, которого она наказывала, "сложный" и что он якобы "сказал, что ненавидит Россию".

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Депутат Госдумы России от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру, назвав действия заведующей дикостью и средневековьем. Служебное расследование проведёт и уполномоченный по правам ребенка краю Татьяна Ковалева.

В феврале 2018 года в городе Михайловка Волгоградской области провели "патриотическую акцию", поставив воспитанников детского сада на колени и образовав, таким образом, число "75" в честь юбилея победы советской армии в Сталинградской битве.