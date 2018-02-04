Детский омбудсмен проверит инцидент с детьми на коленях

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила о намерении проверить обстоятельства проведения необычной "патриотической акции" в детском саду "Лукоморье" в городе Михайловка.

Ранее сообщалось, что воспитанники детского сада были поставлены на колени на заснеженную землю, образовав таким образом число "75" в честь юбилея победы советской армии в Сталинградской битве.

В интервью радио "Эхо Москвы" Нина Болдырева сказала, что подобные мероприятия обычно утверждаются областной думой.