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Новости

Детский омбудсмен проверит инцидент с детьми на коленях

Монумент в Волгограде в честь победы советской армии в Сталинградской битве

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила о намерении проверить обстоятельства проведения необычной "патриотической акции" в детском саду "Лукоморье" в городе Михайловка.

Ранее сообщалось, что воспитанники детского сада были поставлены на колени на заснеженную землю, образовав таким образом число "75" в честь юбилея победы советской армии в Сталинградской битве.

В интервью радио "Эхо Москвы" Нина Болдырева сказала, что подобные мероприятия обычно утверждаются областной думой.

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