Автор телеграм-канала "Сталингулаг" раскрыл свою анонимность

27-летний уроженец Махачкалы Александр Горбунов впервые подтвердил, что он автор телеграм-канала "Сталингулаг" и одноимённого твиттер-аккаунта. В 2018 году анонимность блогера раскрыл журнал РБК, но канал выводы журналистов отрицал. Весной 2019 года к родственникам Горбунова пришли сотрудники полиции.

"Сталингулаг" — один из самых популярных каналов общественно-политической тематики в Рунете, у него 320 тысяч подписчиков в телеграме и больше миллиона подписчиков в твиттере. Его автор раскрыл своё имя в интервью Русской службе Би-би-си. Александру Горбунову 27 лет, он работает трейдером. По словам Горбунова, трейдинг остаётся его основным заработком, несмотря на то, что он продаёт рекламу в своём канале (РБК оценивал стоимость одной записи в нём в 150 тысяч рублей).

В апреле Горбунов сообщил о проходящих у его родственников обысках. Он связывает визиты полиции с популярностью канала. "По факту, "Сталингулаг" — это единственный популярный Telegram-канал, который пишет о том, как все есть на самом деле", — считает Горбунов. В МВД обыски у родственников блогера отрицают, а беседы с ними не комментируют.