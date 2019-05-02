Ассанж заявил в суде, что не хочет своей экстрадиции в США

Суд в Лондоне в четверг начал рассматривать запрос об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Слушания проходили в публичном режиме, но все желающие не смогли попасть в зал. У здания суда Вестминстерского магистрата собрались десятки сторонников Ассанжа, которые требуют от суда отказать в экстрадиции.

Сам основатель WikiLeaks находится в тюрьме и участвовал в заседании по видеосвязи. На вопрос судьи о том, согласен ли он быть экстрадированным в США, Ассанж ответил, что его преследуют за "журналистскую деятельность, которая была отмечена различными премиями". Судья счёл этот ответ проявлением несогласия.

В суде также выступил представитель властей США с обоснованием запроса. В Соединённых Штатах Ассанжа обвиняют в том, что он помог рядовому Челси Мэннинг взломать компьютер Пентагона с целью получения доступа к секретной информации.

После этого слушания были перенесены, они возобновятся 30 мая. Решение, как ожидается, будет вынесено не раньше чем через несколько месяцев - сообщают присутствовавшие на заседании журналисты.