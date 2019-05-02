Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Ассанж заявил в суде, что не хочет своей экстрадиции в США

Джулиан Ассанж 1 мая 2019 года

Смотреть комментарии

Суд в Лондоне в четверг начал рассматривать запрос об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Слушания проходили в публичном режиме, но все желающие не смогли попасть в зал. У здания суда Вестминстерского магистрата собрались десятки сторонников Ассанжа, которые требуют от суда отказать в экстрадиции.

Сам основатель WikiLeaks находится в тюрьме и участвовал в заседании по видеосвязи. На вопрос судьи о том, согласен ли он быть экстрадированным в США, Ассанж ответил, что его преследуют за "журналистскую деятельность, которая была отмечена различными премиями". Судья счёл этот ответ проявлением несогласия.

В суде также выступил представитель властей США с обоснованием запроса. В Соединённых Штатах Ассанжа обвиняют в том, что он помог рядовому Челси Мэннинг взломать компьютер Пентагона с целью получения доступа к секретной информации.

После этого слушания были перенесены, они возобновятся 30 мая. Решение, как ожидается, будет вынесено не раньше чем через несколько месяцев - сообщают присутствовавшие на заседании журналисты.

  • Накануне другой суд в Лондоне приговорил его к 50 месяцам лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог. Ассанж, опасаясь экстрадиции в Швецию, в 2012 году попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Получив убежище, он 7 лет безвыездно прожил в посольстве. Однако в начале апреля Эквадор лишил его убежища, и британские полицейские арестовали Ассанжа.
  • В Швеции обвинения в изнасиловании против него сняли, однако появились обвинения в США. По этому обвинению Ассанжу грозит в США до 5 лет лишения свободы. Он, однако, опасается, что в Соединённых Штатах могут выдвинуть против него более серьёзные обвинения вплоть до госизмены - в связи с публикацией сайтом WikiLeaks секретных документов американских ведомств.
  • Юристы Ассанжа заявляют, что будут делать всё, чтобы избежать экстрадиции. Акции в его поддержку организованы в четверг в Лондоне, Берлине и Париже. На демонстрацию в Берлине поддержать основателя WikiLeaks пришёл, в частности, известный художник Ай Вэйвэй.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG