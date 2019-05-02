Ассанж заявил в суде, что не хочет своей экстрадиции в США

Суд в Лондоне в четверг начал рассматривать запрос об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Слушания проходили в публичном режиме, но все желающие не смогли попасть в зал. У здания суда Вестминстерского магистрата собрались десятки сторонников Ассанжа, которые требуют от суда отказать в экстрадиции.
Сам основатель WikiLeaks находится в тюрьме и участвовал в заседании по видеосвязи. На вопрос судьи о том, согласен ли он быть экстрадированным в США, Ассанж ответил, что его преследуют за "журналистскую деятельность, которая была отмечена различными премиями". Судья счёл этот ответ проявлением несогласия.
В суде также выступил представитель властей США с обоснованием запроса. В Соединённых Штатах Ассанжа обвиняют в том, что он помог рядовому Челси Мэннинг взломать компьютер Пентагона с целью получения доступа к секретной информации.
После этого слушания были перенесены, они возобновятся 30 мая. Решение, как ожидается, будет вынесено не раньше чем через несколько месяцев - сообщают присутствовавшие на заседании журналисты.
- Накануне другой суд в Лондоне приговорил его к 50 месяцам лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог. Ассанж, опасаясь экстрадиции в Швецию, в 2012 году попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Получив убежище, он 7 лет безвыездно прожил в посольстве. Однако в начале апреля Эквадор лишил его убежища, и британские полицейские арестовали Ассанжа.
- В Швеции обвинения в изнасиловании против него сняли, однако появились обвинения в США. По этому обвинению Ассанжу грозит в США до 5 лет лишения свободы. Он, однако, опасается, что в Соединённых Штатах могут выдвинуть против него более серьёзные обвинения вплоть до госизмены - в связи с публикацией сайтом WikiLeaks секретных документов американских ведомств.
- Юристы Ассанжа заявляют, что будут делать всё, чтобы избежать экстрадиции. Акции в его поддержку организованы в четверг в Лондоне, Берлине и Париже. На демонстрацию в Берлине поддержать основателя WikiLeaks пришёл, в частности, известный художник Ай Вэйвэй.
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